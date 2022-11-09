Trong 3 ngày tiếp theo (10-12/11), vận mệnh đỏ thắm, quý nhân tương trợ, 3 con giáp công việc thuận lợi đủ đường, tiền về 'bỏng' tay

Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, cương trực, biết thể hiện cảm xúc của ản thân. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, chịu khó vun đắp các mối quan hệ. Chính vì thế, tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời.

Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu có tiền của sẽ tăng đều, thậm chí có thể mua nhà tậu xe một cách dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày tới, tuổi Dậu không ngừng trau dồi bản thân, tiền của sẽ tăng đều, thậm chí có thể mua nhà tậu xe một cách dễ dàng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn ngay từ 3 ngày tới, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền về đầy túi. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ gặp cơ hội để bạn khẳng định bản thân mình. Chỉ cần bạn dồn sức, cố gắng thì đến giữa tuần vận trình sẽ có dấu hiệu chuyển biến.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, con giáp phát tài này sẽ nhận được lời khen ngợi cũng như khoản thưởng nóng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong 3 ngày tới. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng, hướng tới con đường mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai.

Người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn ngay từ 3 ngày tới, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền về đầy túi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thời gian tới tuổi Ngọ muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì trước hết, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn, thị phi, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ.

Đối với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương được nhận thưởng vào 3 ngày tới, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Do tuổi Ngọ được sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng trong 3 ngày tới, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tuổi Ngọ được sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng trong 3 ngày tới, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo