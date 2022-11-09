Giờ lành tháng tốt đã tới, đúng 10h ngày 10/11/2022, Thần Tài 'xả' kho vàng, 3 con giáp vơ hết lộc trời cho, làm ăn khấm khá, tiền tài vượng phát, cả đời ấm no

Tử vi dự báo rằng, đúng 10h ngày 10/11, tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài khí ngày càng hưng vượng. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào những việc nằm trong kế hoạch của mình, việc kiếm tiền sẽ ngày một thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Thời gian trước đây, tuổi Sửu trải qua không ít khó khăn. Thật may mắn vì con giáp này không phải gánh quá nhiều tổn thất về tài chính.

Đúng 10h ngày 10/11, tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước.

Trong thời điểm tài lộc hanh thông vượng phát như thế này, bạn làm chủ tài chính của mình và không cần dựa dẫm vào ai.

Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Đúng 10h ngày 10/11, tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 10h ngày 10/11, công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số sẽ càng tăng lên nhiều hơn.

Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương từ giờ đến cuối năm. Đặc biệt, người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn.

Thời gian này vận đào hoa bủa vậy nên người tuổi Hợi sẽ có nhiều người theo đuổi, và đây chính là cơ hội tốt giúp tuổi Hợi tìm được một nửa mong ước đã lâu. Với người có gia đình thì tuổi Hợi càng thêm gắn bó viên mãn.

Đúng 10h ngày 10/11, công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày. Ảnh minh họa: Internet

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