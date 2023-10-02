Trong 3 ngày đầu tuần (2/10 - 4/10), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 05:52

Chúc mừng bạn nếu thuộc 1 trong 3 con giáp này, nhận được vận may đỏ như son, vận khí thăng hoa, đường tình- đường tiền đều mĩ mãn trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Thìn 

Nhắc đến những con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tuần không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. Bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Dù là ngày nghỉ nhưng cơ hội kiếm tiền không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn. Bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm. 

Trong 3 ngày đầu tuần (2/10 - 4/10), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Ngọ khá may mắn trong 3 ngày đầu tuần khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch bạn đề ra trước đó. Thời điểm này bản mệnh cũng sáng suốt khi bắt tay vào làm việc gì đều thấy được sự quyết đoán và chủ động trong đó. 

Sự nghiệp bản mệnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển hơn bao giờ hết, lúc này bạn càng cần học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn thì con đường thăng quan tiến chức lại càng rộng mở. Thời điểm này, ngoài thu nhập từ công việc chính thì bản mệnh cũng thu về tay những khoản thu nhập ngoài lề. Được quý nhân mách đường đi nước bước mà tìm ra con đường phù hợp mang về thu nhập khá, tài chính rủng rỉnh, tự tin thực hiện mục tiêu đặt ra trước đó.

Trong 3 ngày đầu tuần (2/10 - 4/10), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón chào may mắn đến với mình, vận trình công việc ổn định, tiến triển đồng đều không gặp trở ngại nào. Đặc biệt trong ngày Chủ Nhật niềm vui nhân đôi khi bản mệnh có được thu nhập dồi dào.

Từ công việc chính, cộng thêm đó là tiền thưởng mà suốt thời gian quá bản mệnh nỗ lực không ngừng nghỉ. Được Nguyệt Lão thương cảm mà những chú Dê độc thân tìm kiếm được đối tượng phù hợp, có đủ can đảm tiến tới bắt chuyện làm quen mà xây dựng được mối quan hệ đồng điệu. 

Trong 3 ngày đầu tuần (2/10 - 4/10), 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ phát tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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