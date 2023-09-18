Sang cuối tháng 9, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 16:15

Theo tử vi cuối tháng 9 sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cuối tháng 9, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ. Đây sẽ là khoảng thời gian người tuổi Ngọ có bước chuyển mình đáng kể. Công việc đạt được bước tiến, con giáp này hoàn toàn có thể nhận được sự đề bạt, cất nhắc của cấp trên. 

Sang cuối tháng 9, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ thường có vẻ ngoài lạnh lùng khiến nhiều người cho rằng họ khó gần. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần hơn, bạn sẽ biết họ là những người rất ấm áp. Một khi đã coi ai đó là bạn thân, những chú Rắn sẽ đối xử với họ hết lòng, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.

Dự đoán cuối tháng 9, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhờ đó mà công việc trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Cụ thể, chút rắc rối trước đó sẽ được những chú Rắn giải quyết một cách triệt để. Cơ hội mà quý nhân đem đến được con giáp này nắm bắt tốt, nhờ vậy mà công việc thuận lợi cũng kéo theo tài lộc vượng theo.

Sang cuối tháng 9, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi cuối tháng 9 là khoảng thời gian khá ổn với những chú Rồng. Tài vận tương đối ổn định, người tuổi Thìn không gặp phải bất trắc lớn nào, đạt được thành tựu nhỏ trong công việc. Cuộc sống của họ có thể nói là không có biến động lớn nhưng cũng không mắc phải rắc rối. Đây là con giáp luôn chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và không ngừng nhìn về tương lai.

Người tuổi Thìn sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tiền bạc. Cụ thể, nhờ sự xuất hiện của quý nhân đem tới cơ hội tốt, con giáp này đã không bỏ lỡ và phát huy được năng lực của mình. Vận thế bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, thu nhập tăng vọt, đào hoa nở rộ. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong thời điểm trên.

Sang cuối tháng 9, trời ban điều lành, ai nghèo thì nghèo, 3 con giáp vẫn lộc lá tới tấp, thu nhập tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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