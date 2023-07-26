Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/7), 3 con giáp của cải ùn ùn đổ về, làm đâu thắng đó, vận đỏ càng rực rỡ, giàu lại càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 13:31

Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây thì xin chúc mừng bởi trong 3 ngày cuối tuần là thời gian cực kỳ may mắn.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 3 ngày cuối tuần, của cải của người tuổi Tuất sẽ chất đống như núi khiến nhiều người khác ghen tị. Song người tuổi Tuất phải cân nhắc thật kỹ việc sử dụng số tiền họ kiếm được.

Lời khuyên dành cho bạn là để 1 phần để đầu tư, 1 phần để tiết kiệm cho tương lai và chỉ nên chi tiêu vào những việc cần thiết, Thời điểm thuận lợi nhất ngay trước mắt, tuổi Tuất nên biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ tốt.

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/7), 3 con giáp của cải ùn ùn đổ về, làm đâu thắng đó, vận đỏ càng rực rỡ, giàu lại càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 3 ngày cuối tuần, tử vi học có nói, tuổi Mùi tiếp tục là một trong những con giáp có vận số đáng ngưỡng mộ. Sự nghiệp có nhiều bước tiến triển, gặp được quý nhân giúp đỡ tận tình nên các cơ hội thăng tiến cứ đến dồn dập.

Là một trong những con giáp may mắn nhất trong thời gian này, tuổi Mùi được cho là sẽ làm chủ vận mệnh, vươn lên để có một cuộc sống sung túc, dư dả như họ mong ước. Đây cũng là lúc mà tài vận của tuổi Mùi có những bước tiến triển đến ngỡ ngàng.

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/7), 3 con giáp của cải ùn ùn đổ về, làm đâu thắng đó, vận đỏ càng rực rỡ, giàu lại càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, bước sang 3 ngày cuối tuần, tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh. Con giáp này làm gì hầu như cũng thành công, giành được thành tựu đáng kể và trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền lớn, giúp họ đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn. Họ đã biết cách bứt phá ra khỏi vùng an toàn và giành được những thành quả mà họ chưa từng dám nghĩ.

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/7), 3 con giáp của cải ùn ùn đổ về, làm đâu thắng đó, vận đỏ càng rực rỡ, giàu lại càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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