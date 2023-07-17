Liên tiếp từ ngày 18/7 đến 28/7: Vận đỏ bao vây, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, phú quý quấn thân

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 08:35

Tử vi dự đoán, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi, Mão có thể có thêm thu nhập, Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

Tuổi Dần

Vận may của những người tuổi Dần có thể sẽ có những thay đổi lớn từ ngày 18/7 đến 28/7. Về công việc, nếu liên quan đến vấn đề đưa ra quyết định và lập kế hoạch, tốt hơn hết bạn nên nhờ đến sự tư vấn hoặc giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp. 

Về tài lộc, tiền lương tương đối ổn định. Âm tinh tương hợp nên có lợi cho việc thăng quan tiến chức hoặc được lãnh đạo, quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên bạn nên cẩn thận đề phòng kẻ gian cản trở mình hoặc gặp phải sự cạnh tranh ác ý. Về chuyện tình cảm của các cặp đôi vẫn tốt đẹp, còn người độc thân thì tình cảm không lý tưởng.

Liên tiếp từ ngày 18/7 đến 28/7: Vận đỏ bao vây, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, phú quý quấn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, từ ngày 18/7 đến 28/7, tuổi Mão tuy có những biến động nhỏ về tài lộc nhưng nhìn chung vẫn khá tốt. Bạn có thể có thêm thu nhập, nếu đầu tư hoặc hợp tác thì sẽ suôn sẻ hơn. Về công việc có thể gặp trở ngại hoặc phải tăng ca, đi lại nhiều hơn, phải điều phối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Vận trình tổng thể của người tuổi Mão trong thời gian này khá tốt. Về quan hệ tình cảm, những người đã kết hôn tính tình hòa thuận, những người độc thân thường có số mệnh tốt. Vận may tình cảm tốt hơn, dễ thu hút người khác phái theo đuổi.

Liên tiếp từ ngày 18/7 đến 28/7: Vận đỏ bao vây, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, phú quý quấn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 18/7 đến 28/7, công việc của tuổi Hợi sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, có thể thích hợp để tối ưu hóa và điều chỉnh một số kế hoạch dự án hoặc kế hoạch hoạch định. Vận trình tài lộc của tuổi Hợi càng lên cao, kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi, dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa về mọi mặt. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chú ý tiết kiệm chi tiêu.

Hợi có thể mạnh dạn thử thực hiện theo ý tưởng của mình. Cố gắng duy trì trạng thái tốt, ít nói và làm nhiều hơn trong công việc và làm tốt việc riêng của mình. Về quan hệ tình cảm, người đã có gia đình thì tình cảm hạnh phúc, người độc thân thì tình cảm tốt đẹp.

Liên tiếp từ ngày 18/7 đến 28/7: Vận đỏ bao vây, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, phú quý quấn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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