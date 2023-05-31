Trong 3 ngày đầu tháng 6/2023 CÔNG DANH CHÓI LỌI: 3 con giáp rước hên vào nhà, trăm sự hanh thông, âm thanh giàu có vang vọng, tiền đồ xán lạn, vượng phát không ngờ

Tuổi Tuất làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương, thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm kẻo hỏng hết việc. Bản mệnh cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính. Vận tài lộc của tuổi Tuất yên ổn. Dù vậy con giáp này cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhẵn túi.

Người hay ăn nói quá thẳng thắn sẽ dễ làm mất lòng người khác rồi rước họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau có người không thật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm hội bạn bè chơi với nhau lâu năm.

Lục hợp cực kỳ có lợi cho công việc của bản mệnh tuổi Tý, nhất là những bạn làm kinh doanh hoặc có hợp đồng, giấy tờ phải ký. Tý làm ăn cực kỳ coi trọng chữ tín và vấn đề đạo đức nên dù tiểu nhân có muốn hại bạn cũng khó tìm ra điểm yếu của bạn. Đường tiền bạc của bản mệnh có Thiên Tài trợ vận nên ngoài nguồn thu từ công việc chính thì bạn còn được nhận tiền lộc bất ngờ từ bên ngoài. Con giáp này dễ vay được tiền hoặc trúng thưởng nhờ may mắn của bản thân, nhiều người còn trúng số bất ngờ nhưng số tiền không lớn.

Tình duyên không tốt vì Thổ - Thủy tương khắc. Con giáp này tốt bụng, hay giúp người nhưng thường nhận lại sự cay đắng, âu cũng là duyên nghiệp, hãy hoan hỉ. Ai có ý định tỏ tình hoặc thăm người thân thì nên để đến ngày khác hẵng làm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh có ảnh hưởng xấu. Đồng nghiệp có nhiều người không thích, hễ thấy bản mệnh tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau. Về phương diện tài chính, tuổi Sửu gần đây tiêu pha khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu.

Vận trình cảm bình ổn, vận trình tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai người đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy cùng mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm