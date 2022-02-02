Trong 20 ngày tới, phước lộc ngút ngàn, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc thịnh vượng, số dư tài khoản tăng lên không ngớt

Tâm linh - Tử vi 02/02/2022 14:23

Trong vòng 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn có được những bước tiến đáng kể trong vận mệnh, tài lộc xung xuê, công danh thăng hạng.

Tuồi Mão

Trong 20 ngày tới, người tuổi Mão vận trình hanh thông, công danh tấn tới. Công việc của trong những ngày này trở nên thuận lợi, con giáp nhận được sự tin tưởng của cấp trên, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Đường tài lộc của bản mệnh cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Thu nhập ở cả công việc chính và phụ của Mão đều gia tăng không ngừng, Mão tha hồ chi tiêu, có được cuộc sống phủ phê trong vài tháng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thời vận lên cao, phúc khí thịnh vượng trong 20 ngày tới. Con giáp nếu là người làm công ăn lương sẽ lộc phát đầy nhà, thành công liên tục kéo đến. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng đề bạt lên những vị trí cao trong công việc. Còn nếu Thìn là người kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội ký được nhiều hợp đồng tiền tỷ, khai trương thêm nhiều chi nhánh mới. Thời vận đang lên, Thìn hãy tập trung hết sức để làm giàu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 20 ngày tới được nhiều may mắn, tài lộc xui thuận. Con giáp may mắn được Cát Tinh chiếu cố nên thoát vận tiểu nhân, liên tiếp gặp dữ hóa lành. Mùi tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình nên làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng cao. Ngoài ra, con giáp trong thời gian này còn nhận được nhiều niềm vui tài lộc từ ơn trên ban tặng. Nhìn chung, vào thời gian tới, con giáp sẽ có cuộc sống dư dả, thoải mái.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet 

  *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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