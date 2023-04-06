Trong 2 tháng tới: 3 con giáp này thời tới cản không kịp, phát tài lớn, tiền bạc rủng rỉnh túi, tiền tài quyền lực viên mãn song toàn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Khoảng nửa tháng nữa, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2023, người cầm tinh con chó có nhiều cơ hội nghề nghiệp rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác dự án khác nhau, mối quan hệ tốt với lãnh đạo và cấp trên cũng góp phần giúp các bạn tạo nhiều dự án hợp tác và thu được nhiều tương tác hơn.

Đồng thời, vì Thái Tuế tương hợp với tuổi Tuất, nên con giáp này dễ có cơ hội được thăng chức, dễ có việc làm chính thức, nhưng kéo theo đó áp lực cũng không nhỏ, khiến các bạn phải chịu được trách nhiệm tương ứng.

Nhìn chung, đường tài lộc của người tuổi Tuất năm 2023 rất may mắn, nhờ có sao Thiên Cơ phò trợ , người tuổi Tuất đang kinh doanh buôn bán có thể phát tài và thu về rất nhiều lợi nhuận trong năm nay, đặc biệt là những người làm trong ngành ăn uống, ngành du lịch và ngành trang sức thì cơ hội phát đạt càng lớn. Nhờ vận khí tốt nên nhớ nắm bắt thời cơ khi có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Hợi có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Trong hai năm sắp tới những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.