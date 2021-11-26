Trong 12 ngày tới, 3 con giáp này thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 21:00

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, thì nhân duyên của tuổi Dần, Sửu, Thìn trong khoảng thời gian 12 ngày tới cũng rất tốt.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hoạt bát đáng yêu, khỏe mạnh lại dũng mãnh. Bởi tính cách nhanh nhẹp của mình, họ thường theo đuổi những gì lãng mạn, hoàn mỹ, có tính cách và sức cuốn hút rất mạnh.

Trong vòng 12 ngày sắp tới, được hai ngôi sao may mắn là "Nguyệt đức", "Thiên hi" cao chiếu, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều vận may, làm chuyện gì cũng cát tường, vui vẻ.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp này thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đường tình duyên đỏ hơn, đường tài vận cũng không ngừng bạo phát. Thậm chí, mấy tháng sau này, những người cầm tinh con hổ còn có hy vọng gặp được người trong định mệnh, kết thành duyên số.

Tuổi Sửu

Cho tới nay, vận đào hoa của tuổi Sửu so với những con giáp khác vẫn luôn không thực sự thuận lợi, suôn sẻ. Tuy nhiên, trong vòng 12 ngày tới, vận đào hòa của tuổi Sửu thực sự khiến nhiều người ước ao. 

Dường như nhận được sự giúp đỡ của Nguyệt lão, vận đào hoa của tuổi Sửu trong thời gian này bùng nổ, sao Hồng Loan vận hành liên tục. Nhờ thế, tuổi Sửu tự mình gặp được rất nhiều đối tượng chất lượng, cũng có thể được người thân, bạn bè giới thiệu thêm. Rất có thể, trong khoảng thời gian này, họ gặp được duyên phận, thành kẻ có đôi, có cặp.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp này thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thế, vui vẻ trong chuyện tình cảm còn khiến tuổi Sửu tinh thần phấn chấn, làm việc có hiệu quả. Họ có cơ hội được cấp trên cất nhắc, thể hiện bản thân, đường công danh sự nghiệp rộng mở, cơ hội kiếm tiền của mở ra nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Năm nay chỉnh thể tài vận của tuổi Thìn có thể nói là tốt. Thiên thời tam hợp, ngũ hành tương sinh, tuổi Thìn gặp nhiều niềm vui bất ngờ, thú vị. Dù để tâm hay vô tâm, tuổi Thìn đều dễ gặp những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng.

Việc kinh doanh của tuổi Thìn năm nay cũng cực tốt, trong sự nghiệp thì có cơ hội thăng chức. Khoảng một tuần sắp tới, tuổi Thìn sẽ được quý nhân vây quanh, giúp đỡ, dễ dàng hoàn thành một số mục tiêu đã đề ra. Chỉ cần có ý chí, có mục tiêu rõ ràng, tuổi Thìn có thể thành công phát tài.

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp này thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Thìn trong khoảng thời gian 12 ngày tới cũng rất tốt. Nếu nắm được cơ hội, những tuổi Thìn còn độc thân có cơ hội thoát ế rất cao, thậm chí còn thuận lợi gặp được người mình ao ước bấy lâu, dễ kết thành hỉ sự.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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