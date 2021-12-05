Trong 101 ngày tới, 3 con giáp may mắn rơi trúng hố vàng, tài vận thênh thang, đổi vận giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/12/2021 18:00

Trong vòng 101 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến và đạt được thành công vang dội.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào 101 ngày tới ăn nên làm ra, may mắn dồi dào. Thời điểm này, nếu là người làm ăn kinh doanh thì Mão nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với đối tác. Còn nếu làm công ăn lương thì dự báo Mão có một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Túi tiền của con giáp trở nên rủng rỉnh hơn. Con giáp thu nhập ổn định, có được cuộc sống an nhàn, thư thái.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 101 ngày sắp tới, người tuổi Thân vận trình thăng hoa, tiền tài tấn tới. Con giáp nhận những trọng trách lớn lao. Đây là một bước đệm quan trọng giúp Thân có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Các mối quan hệ xã hội của Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực, con giáp may mắn có thể gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 101 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ tìm ra được hướng đi chính xác cho công việc của mình. Nếu có gặp khó khăn, Mùi cũng không nên ngần ngại bởi sau đó bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Chỉ cần vượt qua khó khăn, con giáp có thể thuận lợi chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Trong tình cảm, nếu còn độc thân Mùi có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới nhờ tài năng của mình. Còn với người đã lập gia đình, bạn có một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho độc giả.

Bước vào tuần lễ thứ 2 của tháng 12, 3 con giáp may mắn được Trời che chở, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn

Bước vào tuần lễ thứ 2 của tháng 12, 3 con giáp may mắn được Trời che chở, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn

Trong tuần thứ 2 của tháng 12, 3 con giáp may mắn vận khí hanh thông, công danh vượng phát. Bản mệnh thuận lợi đạt được những thành công ngoài mong đợi.

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