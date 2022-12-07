Trong 10 ngày trước lễ Noel, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 15:42

Theo tử vi, bước sang 10 ngày trước lễ Noel sẽ có 3 con giáp hưởng lộc trời ban, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên phấp phới.

Tuổi Thìn 

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong 10 ngày trước lễ Noel. Đây là thời gian cuối cùng của năm 2022 cho tuổi Thìn tích tụ lộc trời ban.  Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng. 

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ. Người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình. 

Trong 10 ngày trước lễ Noel, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong 10 ngày trước lễ Noel. Đây là thời gian cuối cùng của năm 2022 cho tuổi Thìn tích tụ lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao trong 10 ngày trước lễ Noel. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé! 

Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần. Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau. 

Trong 10 ngày trước lễ Noel, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 2
Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao trong 10 ngày trước lễ Noel - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày trước lễ Noel chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước. Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp. 

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có. Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính. 

Trong 10 ngày trước lễ Noel, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày trước lễ Noel chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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