Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp vấp ngay mỏ vàng, tiền bạc lai láng, sự nghiệp vượng phát bội phần

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 07:40

Trong 10 ngày tới , 3 con giáp may mắn sẽ bước qua khổ nạn, vực dậy thành công sự nghiệp vốn đã bị trì hoãn quá lâu của mình.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới đây, phúc khí của người tuổi Tý sẽ hanh thông vượng phát, bao nhiêu khó khăn, kiếp nạn đều bị bài trừ bằng hết.

Nhất là ở khía cạnh sự nghiệp, Tý như tìm được hướng đi riêng của mình trong bối cảnh nhiều người phải tạm hoãn lại công việc do tác động quá lớn từ các yếu tố bên ngoài.

Bởi lẽ đó, không gì có thể ngăn cản con giáp này chạm tay vào thành công nữa cả. Có thể tiền bạc sẽ không về ồ ạt ngay lúc này, như đây sẽ bước khởi đầu cho sự đột phá của Tý mai sau.

Cũng trong thời gian này, con giáp tuổi Tý may mắn gặp được tình yêu của đời mình, hỷ sự tìm đến tận cửa. Trong công việc, con giáp làm ăn thuận lợi, gặp nhiều cơ hội thăng tiến.

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp vấp ngay mỏ vàng, tiền bạc lai láng, sự nghiệp vượng phát bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tiếp theo tính từ thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ tìm lại được ánh hào quang của chính mình, cũng như vực dậy sự nghiệp đã héo úa bấy lâu.

Dù phải chuyển sang phương thức làm việc khác, nhưng con giáp này vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mang lại nhiều giá trị to lớn cho công ty.

Con giáp chỉ cần ngồi một chỗ, các hợp đồng, dự án mới cũng tự tìm đến giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Chưa kể Thìn còn có dư thời gian để chăm sóc cho gia đình người thân của mình. Khi mọi việc dần trở về ổn định, con giáp này sẽ được đề bạc lên các vị trí xứng đáng hơn với những đóng góp của mình.

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp vấp ngay mỏ vàng, tiền bạc lai láng, sự nghiệp vượng phát bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 10 ngày kế tiếp, người tuổi Ngọ được Thần Tài ghé thăm, ban tặng cho tài lộc, khí vận đầy nhà. Tiền tài sẽ tự khắc tìm đến con giáp may mắn này, dù rằng không lớn nhưng liên tục và rất đáng quý trong tình cảnh kinh tế khó khăn này.

Chưa kể, mệnh Ngọ còn có được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn mà bình an vô sự vượt qua hết mọi khiếp nạn phía trước. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để có được những thành công vang dội.

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp vấp ngay mỏ vàng, tiền bạc lai láng, sự nghiệp vượng phát bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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