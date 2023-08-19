Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 19/08/2023 19:52

Trong 10 ngày tới, những con giáp sau đây vận trình lên hương, may mắn dồn dập.

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Sau bao vất vả, con giáp có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng, công danh vẻ vang.

Tuổi Thân có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Từ thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong 10 ngày tới. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén mệnh giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn.

Người tuổi Sửu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Sửu được cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Sửu độc thân có thể tìm được nửa kia của đời mình.

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn trong 10 ngày tới. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp có được nhiều cơ hội lớn giúp mở rộng công việc làm ăn, khai trương chi nhánh, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nếu là người làm công ăn lương, Tuất được cấp trên tín nhiệm mà giao cho đảm nhận những vị trí quan trọng, lương thưởng nhân lên gấp 3,4 lần. Gia đạo của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Các thành viên trong gia đình đều khắn khít và hòa thuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong 10 ngày tới (20/8 - 29/8), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 8, 9, 10, những con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Tháng 8, 9, 10, những con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cả cuộc sống trong tháng 8, 9, 10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 19/8/2023 tử vi cuối tháng 8 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 46 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 48 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026