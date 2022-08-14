Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp rũ bỏ xui xẻo, khoác lên mình chiếc áo may mắn, ngồi rung đùi tiền tới tấp vào túi, khó khăn mấy cũng vượt qua

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 03:53

Sách tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công làm nên sự nghiệp lẫy lừng.

Thời tới khó cản, 33 ngày tới, 3 con giáp này sẽ hứng tài lộc không ngớt tay, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang - Ảnh 1

Tử vi cho rằng, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió. Ngoài ra, con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp rũ bỏ xui xẻo, khoác lên mình chiếc áo may mắn, ngồi rung đùi tiền tới tấp vào túi, khó khăn mấy cũng vượt qua - Ảnh 2

Thời tới khó cản, 33 ngày tới, 3 con giáp này sẽ hứng tài lộc không ngớt tay, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang - Ảnh 1Tử vi cho rằng, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tính cách tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần cù nên càng có tuổi cuộc sống càng trở nên sung túc. Trong tính cách của người tuổi Sửu phần lớn họ đều rất độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng.

 

Tử vi cho biết, trong vòng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh thì trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ này. Trong thời gian này, tuổi Sửu cũng có khoảng thời gian viên mãn hạnh phúc bên một tình yêu đích thực của mình.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp rũ bỏ xui xẻo, khoác lên mình chiếc áo may mắn, ngồi rung đùi tiền tới tấp vào túi, khó khăn mấy cũng vượt qua - Ảnh 4
Tử vi cho biết, trong vòng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, những người tuổi Tý làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ. Đặc biệt, trời sinh những người tuổi Tý không sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

 

Trong thời gian này, những người tuổi Tý cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công. Trong thời gian này người tuổi Tý nên hạn chế những cuộc đấu khẩu vô thưởng vô phạt, để tránh có kẻ gây thù chuốc oán với mình.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp rũ bỏ xui xẻo, khoác lên mình chiếc áo may mắn, ngồi rung đùi tiền tới tấp vào túi, khó khăn mấy cũng vượt qua - Ảnh 5
Trong thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, những người tuổi Tý làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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