Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022: Phúc - lộc - thọ tụ đủ, Thần tiên ưu ái 3 con giáp, làm gì cũng dễ dàng phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:10

Gặp được nhiều may mắn nên những con giáp này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng sung túc trong 10 ngày cuối tháng 10/2022.

Tuổi Mão

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022: Phúc - lộc - thọ tụ đủ, Thần tiên ưu ái 3 con giáp, làm gì cũng dễ dàng phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022: Phúc - lộc - thọ tụ đủ, Thần tiên ưu ái 3 con giáp, làm gì cũng dễ dàng phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Sang 10 ngày cuối tháng 10/2022, con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Sang 10 ngày cuối tháng 10/2022, con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày cuối tháng 10/2022: Phúc - lộc - thọ tụ đủ, Thần tiên ưu ái 3 con giáp, làm gì cũng dễ dàng phất lên thành đại gia - Ảnh 3
Vào 10 ngày cuối tháng 10/2022, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng. Vào 10 ngày cuối tháng 10/2022, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những con giáp này phát tài trong ngày thứ Tư (19/10) bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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