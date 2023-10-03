Trọn tháng 10 và 11, TOP 3 con giáp nhận lộc lớn, nhà xe chờ sẵn, cuộc sống ngập trong bạc vàng, tin vui ập đến

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 15:51

Tài vận vượng phát, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn này có được khi bước sang tháng 10 và 11.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế nên tuổi Hợi được nhiều người quý mến, bề trên thương yêu mà ban cho vô số phúc lành. Càng về hậu vận Hợi càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi có nói, bước sang tháng 10 và 11, tuổi Hợi sẽ “đạp trúng hũ vàng”, làm ăn vượng phát, kiếm được bộn tiền. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong nháy mắt, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần cậy nhờ ai.

Trọn tháng 10 và 11, TOP 3 con giáp nhận lộc lớn, nhà xe chờ sẵn, cuộc sống ngập trong bạc vàng, tin vui ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, khôn ngoan và bản lĩnh nên dù bị vùi dập đến mức nào thì tuổi Dần vẫn thừa khả năng chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên đổi đời. Ngay từ thuở độc thân, con giáp này đã có sự nghiệp viên mãn, tài vận sung túc, hạnh phúc ngất ngây.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bước sang tháng 10 và 11, tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra, đột phá bất ngờ. Tiền tự động ào ào chui vào chật ví, đếm mãi cũng không hết chính là phúc phần trời cho con giáp này.

Trọn tháng 10 và 11, TOP 3 con giáp nhận lộc lớn, nhà xe chờ sẵn, cuộc sống ngập trong bạc vàng, tin vui ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người hiền lành, lương thiện và có tham vọng. Họ dám nghĩ dám làm, dám dấn thân để làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng sẽ giàu có, sung túc an nhàn từ ngưỡng 35. 

Tử vi dự đoán, bước sang tháng 10 và 11, tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý. Nếu muốn mở rộng kinh doanh, buôn bán thì đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để Mùi kiếm được bộn tiền. Nhưng tiền dù kiếm nhiều cỡ nào thì Mùi cũng phải tiết kiệm một khoản cho tương lai nhé!

Trọn tháng 10 và 11, TOP 3 con giáp nhận lộc lớn, nhà xe chờ sẵn, cuộc sống ngập trong bạc vàng, tin vui ập đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

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