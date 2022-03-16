Trời sinh phúc khí, vận may dồi dào, những EM BÉ có nét tướng này lớn lên thông minh, công thành danh toại, cả họ được nhờ

Trẻ có đôi mắt sáng và sắc thường là người kiên định, có chí tiến thủ. Đồng thời, họ cũng là người tự tin, tự chủ và kiên cường. Khi đã xác định sẽ làm việc gì, họ kiên trì theo đuổi cho đến ngày thành công chứ hiếm khi bỏ cuộc.

Đôi mắt đại diện cho trí trông minh và sự sắc bén. Vì vậy, một đứa trẻ sở hữu một đôi mắt đen, sáng thường là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, có trí tưởng tượng và sáng tạo hơn người. Hơn nữa, những đứa trẻ này thường được trời phú cho thật nhiều may mắn trong cuộc sống.

Đôi mắt sáng là dấu hiệu cho thấy trẻ có phúc khí lớn. Ảnh minh họa.

Đôi mắt sáng thường để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Họ là người quảng giao, đi đâu cũng có bạn. Đôi mắt sáng cũng là dấu hiệu cho thấy trẻ có phúc khí lớn, ra ngõ dễ gặp được quý nhân.

Tương lai của chúng chính là sự an khang, thịnh vượng, giàu sang, là niềm tự hào của gia đình và niềm hạnh phúc của cha mẹ. Chúng thích hợp phát triển sở trường trong lĩnh vực thiết kế thời trang, đồ họa, họa sĩ, kiến trúc sư…

Đôi tai to

Đôi tai to cho thấy trẻ có tố chất thần đồng. Ảnh minh họa.

Trong nhân tướng học, đôi tai đại diện cho phúc đức của mỗi người. Một trong những nét tướng của một đứa trẻ thông minh chính là khi bé có vành tai cao hơn hoặc bằng lông mày.

Trẻ sở hữu đặc điểm này thường có một sức khỏe tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi nào khiến cha mẹ lo lắng hay buồn phiền. Đôi tai to cho thấy có nhiều sao chiếu mệnh cũng hấp dẫn, điều này cho thấy trẻ sẽ có được thành tựu lớn trong tương lai. Do đó, chúng sẽ tạo nên sự nghiệp để đời trong tương lai, đáng để cha mẹ tự hào.

Đứa trẻ này rất nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó và rất hoạt ngôn. Nhờ có năng khiếu ngôn ngữ nên bé cực thích hợp với nghề giáo viên, luật sư, báo chí hay nghệ thuật.

Khuôn mặt đầy đặn, hiền lành, luôn tươi cười

Khuôn mặt đầy đặn chứng tỏ trí lực phát triển, nền tảng sinh lý rất tốt. Ảnh minh họa.

Những đứa trẻ có tướng khuôn mặt này sẽ có sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh. Khuôn mặt đầy đặn chứng tỏ trí lực phát triển, nền tảng sinh lý rất tốt. Cả hai mặt sức khỏe và trí tuệ của những đứa trẻ này đều xuất chúng phi thường, tạo dựng tiền đồ sáng lạn, là niềm mơ ước của nhiều người.

Ngay từ khi sinh ra, nếu em bé có gương mặt hiền lành, luôn vui vẻ, tươi cười khiến người ta yêu quý thì em bé này có phúc khí. Những bé như vậy lớn lên thường dễ gặp quý nhân, gặp khó khăn thường có người giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Nếu em bé của bạn sinh ra đã có “tam tòa, ngũ sắc” trong các đường nét trên khuôn mặt thì khi lớn lên em bé đó phải là một mỹ nhân hay một cậu nhóc kháu khỉnh. Đứa trẻ có ngoại hình vượt trội thì sau này sẽ thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, đời sống tâm hồn của những đứa trẻ này cũng hết sức phong phú, tinh tế do sức quan sát và năng lực biểu đạt rất tốt. Chúng thích hợp phát triển sở trường trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tác văn học.

Vầng trán cao, đầy đặn

Người xưa nói rằng nhìn vầng trán của một người có thể dự đoán về hậu vận, phúc phần của người đó. Trẻ có vầng trán rộng, đầy đặn thường là người trung thực, khí chất và ngay thẳng. Không những thế, vầng trán còn thể hiện trí tuệ của một con người.

Vầng trán cao là một dấu hiệu dự báo về một tương lai giàu có, thịnh vượng. Những đứa trẻ này bẩm sinh đã vô cùng thông minh, lanh lợi, lại có một trí nhớ siêu phàm. Do đó, chúng hiểu và tiếp thu mọi thứ vô cùng nhanh chóng.

Vầng trán cao thể hiện trí tuệ của một con người. Ảnh minh họa.

Đa số những đứa trẻ này luôn đem lại niềm tự hào cho gia đình bởi chúng thường vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, bất kể làm việc gì cũng nhanh hơn người khác một bước.

Vì vậy, con đường tương lai luôn trải “thảm đỏ” đón chúng. Những thành công chúng đạt được đáng ngưỡng mộ và là tấm gương sáng về ý chí phấn đấu để mọi người noi theo. Chúng thích hợp phát triển sở trường trong lĩnh vực kinh doanh, ngoại thương, y tế…

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo