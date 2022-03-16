Nếu muốn ngủ ngon TUYỆT ĐỐI đừng bao giờ đặt những thứ này trên đầu giường

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 11:21

Giấc ngủ rất quan trọng với mỗi người. Tuy nhiên để có được giấc ngủ tốt nhất bạn nên chú ý đừng đặt những món đồ này trên đầu giường, lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần bạn đấy!

Gương soi

Nếu muốn ngủ ngon TUYỆT ĐỐI đừng bao giờ đặt những thứ này trên đầu giường - Ảnh 1

Gương soi đặt đầu giường hoặc đối diện sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Gương soi thường tạo ra ánh sáng phản chiếu không tốt cho giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó nếu bạn là người hay thức giấc vào nửa đêm, lúc chưa tỉnh táo, nhìn thấy bóng mình tron gương sẽ sợ hãi và khó trở lại giấc ngủ được.

Người già thường không ngủ sâu và ngủ ít, thường tỉnh giấc nửa đêm nên nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì sẽ rất sợ, đâm ra lo lắng bất an, dễ sinh bệnh.

Do đó, khi bài trí phòng ngủ, gia chủ không nên để gương nơi đầu giường hoặc đối diện giường, nhất là đối với người già, hoặc người yếu bóng vía sẽ ko tốt.

Dao, kiếm, những vật dụng kim loại sắc nhọn

Nhiều người quan niệm rằng để dao ở đầu giường ngủ sẽ không bị bóng đè, trừ tà ma đến làm phiền giấc ngủ đối với những người yếu bóng vía, hoặc để phòng thân. Hoặc có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn treo chúng đầu giường ngủ để "tiện ngắm". 

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm, chúng gây nguy hiểm cho bạn vì trong giấc ngủ con người không kiểm soát được hành vi của mình và có thể đụng phải các vật này gây thương tích.

Bên cạnh đó , phong thủy cho rằng, chúng là những vật đại kỵ để trong phòng ngủ do sát khí rất nặng, chủ nhà dễ gặp áp lực trong công việc, bất an, đau đầu…

Tượng Phật, thần

Nếu muốn ngủ ngon TUYỆT ĐỐI đừng bao giờ đặt những thứ này trên đầu giường - Ảnh 2

Đặt tượng Phật đầu giường ngủ sẽ không tốt cho công danh sự nghiệp. Ảnh minh họa. 

Với góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật đầu giường ngủ là điều đại kỵ. Còn trong phong thủy thì đó lại là cách "cất giấu" tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình.

Di ảnh người quá cố

Trong phòng ngủ, không để di ảnh người đã mất vì dễ bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe và giấc ngủ. Để tiện cho việc thờ phụng, cúng bái, chủ nhà nên đặt di ảnh của người quá cố ở một nơi an tịnh, sạch sẽ hoặc trong phòng khách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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