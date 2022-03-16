Cục diện TƯƠNG XUNG, con giáp này nhất định phải cẩn thận trong hôm nay kẻo "rước họa vào người"

Ngày 15/3/2022 tính theo lịch Can chi là ngày Đinh Mão, tháng Quý Mão. Trong 12 con giáp, Mão-Dậu có mối quan hệ tương xung.Thế nên, đây là ngày cực kỳ xấu đối với tuổi Dậu.
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Sự nghiệp
Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi Dậu gặp phải không ít các rắc rối liên quan tới các mối quan hệ xã hội. Cục diện Tương Xung khuyên người tuổi Dậu nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh kích động, mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác.
Bạn dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên trong quá trình trao đổi công việc, điều này khiến tâm trạng những chú Gà sa sút nghiêm trọng. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa nhé. Có thể bạn suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành nhưng phát ngôn không đúng lúc hoặc không đúng người thì vấn đề mới xảy ra.
Tình cảm
Kim khắc Mộc, vận trình tình cảm của tuổi này không được như ý. Bạn yêu thương hết lòng, bằng cả trái tim mình, không toan tính hay giấu diếm nhưng tiếc rằng đối phương lại không trao cho bạn những cảm xúc tương tự. Tuổi Dậu nên hiểu một điều, không phải lúc nào trao đi tình cảm cũng được đáp lại xứng đáng. Cho nên, hãy rèn cho mình đức tính bao dung và sự điềm tĩnh khi tình yêu không được như mong đợi.
Ngoài ra, những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Đừng ngần ngại là người xuống nước trước vì trong tình yêu, thắng thua không quan trọng.
Tài lộc
Điểm sáng duy nhất trong ngày của con giáp này đến từ vận trình tài lộc. Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này. Nhờ vậy bạn có thể thu được tiền bạc về cho mình nhờ năng lực của chính bản thân. Tuy nhiên, bạn cần phải sớm xây dựng kế hoạch chi tiêu cho mình nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu.
Câu quyết cho các tuổi Dậu:
- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn.
- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Cần đưa ra phát ngôn đúng lúc, đúng người.
- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Có thể tiến hành dự định thúc đẩy kinh doanh.
- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Thu được tiền bạc nhờ năng lực của bản thân.
- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Vận trình tình cảm không được như ý.
Các chỉ số trong ngày:
- Sự nghiệp: ★★★
- Tài lộc: ★★★★
- Sức khỏe: ★★★★
- Tình cảm: ★★★
Màu sắc vượng vận: Hồng, bạch kim, ghi
Giờ tốt: 13h-15h
Quý nhân: Thìn, Sửu
Con số may mắn: 4, 5
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo