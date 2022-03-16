Cục diện TƯƠNG XUNG, con giáp này nhất định phải cẩn thận trong hôm nay kẻo "rước họa vào người"

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi Dậu gặp phải không ít các rắc rối liên quan tới các mối quan hệ xã hội. Cục diện Tương Xung khuyên người tuổi Dậu nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh kích động, mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác.

Bạn dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên trong quá trình trao đổi công việc, điều này khiến tâm trạng những chú Gà sa sút nghiêm trọng. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa nhé. Có thể bạn suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành nhưng phát ngôn không đúng lúc hoặc không đúng người thì vấn đề mới xảy ra.

Tình cảm

Kim khắc Mộc, vận trình tình cảm của tuổi này không được như ý. Bạn yêu thương hết lòng, bằng cả trái tim mình, không toan tính hay giấu diếm nhưng tiếc rằng đối phương lại không trao cho bạn những cảm xúc tương tự. Tuổi Dậu nên hiểu một điều, không phải lúc nào trao đi tình cảm cũng được đáp lại xứng đáng. Cho nên, hãy rèn cho mình đức tính bao dung và sự điềm tĩnh khi tình yêu không được như mong đợi.