Trời sinh 3 con giáp mệnh 'nữ hoàng', nhỏ được cưng chiều, lớn được cung phụng, sau 30 tuổi cuộc đời sung túc, không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 26/09/2021 10:00

Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, đối với 3 con giáp này, mặc cho bao sóng gió nhưng sau cùng họ vẫn được tận hưởng mọi thứ sung túc nhất.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.  

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, phụ nữ tuổi Mão thường mang mệnh thiếu phu nhân. Từ nhỏ họ được bố mẹ yêu thương hết mực, mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có nhiều tình yêu thương. 

Sau 30 tuổi, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu ai từng vất vả thời tiền vận thì sau độ tuổi này sẽ thăng hoa. Đặc biệt giai đoạn hậu vận, phụ nữ tuổi Mão sẽ hưởng đại phúc đại quý, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thuận buồm xuôi gió. Nếu như không quá giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống viên mãn đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính lành, không sân si mà tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, sau 30 tuổi, cuộc sống như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Nếu không giàu ngay lúc đó thì cũng sẽ giàu vào lúc khác. Họ không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. 

Tử vi học có nói, tuổi Hợi luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu được 10, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Cuộc sống tuổi Hợi sau 30 tuổi là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Dần

So với hai con giáp trên, tuổi Dần lại không phải là người quá hiền lành, nhưng thâm tâm lại là một con hổ sống tình cảm. Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Dần ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sau 30 tuổi vận may của tuổi Dần sẽ thay đổi. Trời sinh tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng phải sau giai đoạn này vận mệnh mới ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

hông những thế, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận tuổi Dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tử vi 15 ngày tới của 3 con giáp: TÀI LỘC vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Dự đoán tử vi 15 ngày tới của 3 con giáp: TÀI LỘC vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Tử vi cho thấy, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch