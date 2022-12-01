Trời cao đổ lộc trong 3 ngày cuối tuần (2/12 - 4/12), 3 con giáp mở túi hứng tiền, cuộc đời lên hương trong một nốt nhạc, may mắn ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 05:49

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn sẽ uống no lộc trời, tiền của lũ lượt chui vào túi, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Dần

Dần là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dần cũng đeo đuổi đến cùng. Thế nên, trước ngưỡng 30 con giáp tài năng này đã có sự nghiệp hiển vinh, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Trong 3 ngày cuối tuần, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà. Làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm.

Trời cao đổ lộc trong 3 ngày cuối tuần (2/12 - 4/12), 3 con giáp mở túi hứng tiền, cuộc đời lên hương trong một nốt nhạc, may mắn ngút ngàn - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành và cực khôn ngoan nên ai khổ mặc ai Mùi vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt bạc. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh nên xui xẻo đủ đường, thế nhưng 3 ngày cuối tuần, tuổi Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Sách tử vi có nói, tuổi Mùi sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa.

Trời cao đổ lộc trong 3 ngày cuối tuần (2/12 - 4/12), 3 con giáp mở túi hứng tiền, cuộc đời lên hương trong một nốt nhạc, may mắn ngút ngàn - Ảnh 2
Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh nên xui xẻo đủ đường, thế nhưng 3 ngày cuối tuần, tuổi Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, họ trao đi mà không cầu nhận lại. Bởi vậy, con giáp thiện lương này tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim nhất trong năm của đời mình. Vận may trời cho còn giúp Hợi làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Trời cao đổ lộc trong 3 ngày cuối tuần (2/12 - 4/12), 3 con giáp mở túi hứng tiền, cuộc đời lên hương trong một nốt nhạc, may mắn ngút ngàn - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim nhất trong năm của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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