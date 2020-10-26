Trẻ thuộc tuổi này là 'con cưng' của thượng đế, cha mẹ trăm sự được nhờ, cả đời nhận phúc lộc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2020 05:15

Đây là 3 con giáp là “con cưng” của bề trên, cha mẹ sinh được con tuổi này thì cả đời được nhờ, còn được hưởng lây phú quý, tài lộc.

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được xem là “con cưng” của thượng đế. Đây là những đứa trẻ tuyệt vời, giúp cha mẹ nở mày nở mặt, giàu có may mắn.

Đứa trẻ tuổi Hợi

Theo tử vi con giáp, tuổi Hợi là con giáp hiền lành, bao dung, thấu tình đạt lý. Đứa trẻ tuổi Hợi được đức trời bảo bọc, hưởng nhiều phúc đức, còn đem đến vận may cho gia đình.

3 con giap 1
Đứa trẻ tuổi Hợi được đức trời bảo bọc, hưởng nhiều phúc đức, còn đem đến vận may cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, trẻ tuổi Hợi từ nhỏ được cha mẹ yêu thương thì lớn lên sẽ trả hiếu hết lòng cho đấng sinh thành. Con cái tuổi này rất hiếu thảo, luôn dành thời gian cho cha mẹ khi trưởng thành. Hậu vận của tuổi Hợi viên mãn, còn mang đến nhiều điều may mắn, tốt lành cho người thân xung quanh.

Đứa trẻ tuổi Mão

Dù là con trai hay con gái thì tuổi Mão trời sinh sống tình cảm, hiểu đạo lý, lương thiện. Đây còn là con giáp may mắn khi luôn được quý nhân chở che.

3 con giap 2
Dù là con trai hay con gái thì tuổi Mão trời sinh sống tình cảm, hiểu đạo lý, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, đứa trẻ tuổi Mão từ khi sinh ra đã mang đến nhiều may mắn cho cha mẹ. Đây là đứa trẻ dễ nuôi, còn hiểu chuyện. Khi lớn lên, trẻ tuổi Mão khéo léo cư xử. Chúng lớn lên thành tài, có sự nghiệp riêng, giúp cha mẹ nở mày nở mặt, nhờ vả.

Đứa trẻ tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đứa trẻ tuổi Tuất có tinh thần kiên định, mạnh mẽ và giàu tham vọng. Trời sinh đây là con giáp có trách nhiệm, luôn phấn đấu không ngừng cho cuộc sống tốt đẹp. Do đó, cha mẹ của con giáp này không phải lo lắng, vì dù cuộc sống có nhiều trở ngại thì tuổi Tuất vẫn không khuất phục. Cha mẹ của tuổi Tuất cũng yên tâm sẽ được con cái hết lòng phụng dưỡng.

3 con giap 3
Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Tuất còn hưởng nhiều phúc lộc, thông minh tài giỏi, mang tới nhiều điều tốt lành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Tuất còn hưởng nhiều phúc lộc, thông minh tài giỏi, mang tới nhiều điều tốt lành cho gia đình. Đặc biệt là nhà nào kinh doanh chỉ cần sinh được con tuổi Tuất thì tài vận bùng nổ, làm gì cũng ra tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 11 tiền đè ngộp thở, tháng 12 thăng tiến vù vù, 4 con giáp tỏa sáng như sao trên trời

Tháng 11 tiền đè ngộp thở, tháng 12 thăng tiến vù vù, 4 con giáp tỏa sáng như sao trên trời

Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'