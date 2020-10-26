Trẻ thuộc tuổi này là 'con cưng' của thượng đế, cha mẹ trăm sự được nhờ, cả đời nhận phúc lộc

Đây là 3 con giáp là “con cưng” của bề trên, cha mẹ sinh được con tuổi này thì cả đời được nhờ, còn được hưởng lây phú quý, tài lộc.

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp được xem là “con cưng” của thượng đế. Đây là những đứa trẻ tuyệt vời, giúp cha mẹ nở mày nở mặt, giàu có may mắn. Đứa trẻ tuổi Hợi Theo tử vi con giáp, tuổi Hợi là con giáp hiền lành, bao dung, thấu tình đạt lý. Đứa trẻ tuổi Hợi được đức trời bảo bọc, hưởng nhiều phúc đức, còn đem đến vận may cho gia đình.

Đứa trẻ tuổi Hợi được đức trời bảo bọc, hưởng nhiều phúc đức, còn đem đến vận may cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi học, trẻ tuổi Hợi từ nhỏ được cha mẹ yêu thương thì lớn lên sẽ trả hiếu hết lòng cho đấng sinh thành. Con cái tuổi này rất hiếu thảo, luôn dành thời gian cho cha mẹ khi trưởng thành. Hậu vận của tuổi Hợi viên mãn, còn mang đến nhiều điều may mắn, tốt lành cho người thân xung quanh. Đứa trẻ tuổi Mão Dù là con trai hay con gái thì tuổi Mão trời sinh sống tình cảm, hiểu đạo lý, lương thiện. Đây còn là con giáp may mắn khi luôn được quý nhân chở che.

Dù là con trai hay con gái thì tuổi Mão trời sinh sống tình cảm, hiểu đạo lý, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi học, đứa trẻ tuổi Mão từ khi sinh ra đã mang đến nhiều may mắn cho cha mẹ. Đây là đứa trẻ dễ nuôi, còn hiểu chuyện. Khi lớn lên, trẻ tuổi Mão khéo léo cư xử. Chúng lớn lên thành tài, có sự nghiệp riêng, giúp cha mẹ nở mày nở mặt, nhờ vả. Đứa trẻ tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, đứa trẻ tuổi Tuất có tinh thần kiên định, mạnh mẽ và giàu tham vọng. Trời sinh đây là con giáp có trách nhiệm, luôn phấn đấu không ngừng cho cuộc sống tốt đẹp. Do đó, cha mẹ của con giáp này không phải lo lắng, vì dù cuộc sống có nhiều trở ngại thì tuổi Tuất vẫn không khuất phục. Cha mẹ của tuổi Tuất cũng yên tâm sẽ được con cái hết lòng phụng dưỡng. Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Tuất còn hưởng nhiều phúc lộc, thông minh tài giỏi, mang tới nhiều điều tốt lành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ vậy, đứa trẻ tuổi Tuất còn hưởng nhiều phúc lộc, thông minh tài giỏi, mang tới nhiều điều tốt lành cho gia đình. Đặc biệt là nhà nào kinh doanh chỉ cần sinh được con tuổi Tuất thì tài vận bùng nổ, làm gì cũng ra tiền. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 11 tiền đè ngộp thở, tháng 12 thăng tiến vù vù, 4 con giáp tỏa sáng như sao trên trời Đây là 4 con giáp liên tiếp gặp vận may, tiền bạc chất đống trong nhà, vận mệnh phú quý tỏa sáng trong suốt tháng 11 và 12 năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-thuoc-tuoi-nay-la-con-cung-cua-thuong-de-cha-me-tram-su-duoc-nho-ca-doi-nhan-phuc-loc-383697.html