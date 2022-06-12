Top những con giáp phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, sống thọ trăm tuổi nhờ hồng phúc tích tụ

Trong tử vi , những người cầm tinh con Hổ thường hướng ngoại, phóng khoáng và lạc quan. Khi gặp chuyện muộn phiền họ không lo âu mà chỉ cần suy nghĩ phút chốc và sau một giấc ngủ là mọi chuyện đã đâu vào đó. Đặc biệt, người tuổi Dần dù là lúc còn trẻ hay khi đã trưởng thành vẫn không bị mất đi tính lạc quan, xởi lởi do đó đời sống tinh thần luôn phong phú, vui tươi. Điều này cũng giúp họ sống lâu và có vẻ ngoài trẻ hơn độ tuổi.

Người tuổi Thìn chăm chỉ, lúc nào cũng làm việc hết công sức, hết mình với đam mê. Nhờ phúc lộc của bề trên, Thìn không bao giờ bị bệnh vặt, cơ thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thìn phúc dày mệnh lớn nên khi gặp đại nạn đều có thể vượt qua dễ dàng, không gây tổn thương quá nhiều đến bản thân. Càng lớn tuổi càng sở hữu sức khỏe dẻo dai khiến nhiều người phải ganh tỵ. Nhờ vậy, Thìn sống lâu hưởng phúc trọn đời bên con cháu.

Thêm vào đó, những người tuổi này cũng có nhiều hoài bão, ước mơ. Thông thường sống hết mình, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Cứ như vậy, họ thẳng tiến tới tương lai bình ổn, an nhàn, sức khỏe càng ngày càng dẻo dai, phúc lộc ngày một tăng dần. Thế vận mệnh tuổi này tốt là điều dễ hiểu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sống cởi mở, yêu thích cuộc sống, tràn đầy năng lượng. Dù đã ngấp nghé tuổi già, họ cũng không từ bỏ tâm trí thời còn trẻ. Đối với sự vật, sự việc vẫn tràn đầy sự tò mò, thích mạo hiểm, tìm tòi cuộc sống tràn đầy màu sắc. Thái độ của họ vui vẻ, lạc quan, luôn tin tưởng tất cả sẽ tốt đẹp, tâm trạng vô âu vô lo, tự do tự tại. Cuộc sống có nhiều biến cố nhưng cuối cùng họ vẫn hạnh phúc, tuổi thọ cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được ấn tượng bởi sự ấm áp và yên bình. Chính vì sự ấm áp này mà trái tim của họ luôn rộng mở, không bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt mà tính toán. Sự khoan dung và từ tốn của họ không phải chỉ để làm vừa lòng ánh mắt của mọi người. Họ sống thản nhiên, yên bình, chỉ cần quan tâm đến thói quen ăn uống, phòng ngừa những yếu tố của môi trường thì sống trường thọ là điều vô cùng dễ dàng.

Tuổi Hợi

Nhiều người cảm thấy chán vì tính cách của người tuổi Hợi phản ứng chậm chạp, không suy nghĩ nhiều, nhưng cũng vì tính cách có phần thiếu tập trung này lại khiến họ dễ sống thọ hơn. Bởi không vội vàng nên họ không phải chịu ảnh hưởng của những cảm xúc như nôn nóng, kích động. Vì không nghĩ nhiều nên họ không phải chịu sự buồn rầu đến khổ sở. Vì lười nhác nên họ hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và khiến cho bản thoải mái hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.