Top nàng giáp thoát ế thành công, tìm được người chồng cưng chiều, yêu thương vợ như bà hoàng

Dù đang “ế chổng ế chơ” thì bước sang năm Mậu Tuất 2018 những con giáp sau sẽ đào hoa hơn người, nhanh chóng kết hôn với người đàn ông như ý.

Phụ nữ tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng và biết quan tâm đến người khác nên rất được lòng chồng con. Sau khi kết hôn, nhờ sự chu đáo này nên Dậu được mẹ chồng thương yêu, gia đình chồng cưng chiều và xem như người nhà. Nhờ thế, cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm dâu của Dậu sẽ rất bình yên, hạnh phúc.

Nhờ được cát tinh phù hộ, bước vào năm Mậu Tuất 2018 Dậu có được khá nhiều vận may. Không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng quan tiến chức mà vận tình duyên của Dậu cũng đỏ như son. Nếu đang có ý định kết hôn, tháng 6 và tháng 8 âm lịch chính là thời điểm tốt nhất để bạn nên duyên vợ chồng.

Nàng Thân nếu đã kết hôn sẽ hạnh phúc vô vàn, nếu đang độc thân sẽ tìm được người chồng như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận đào hoa nở rộ giúp người tuổi Thân đã kết hôn có cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc vẹn tròn. Những ai chưa có cặp có đôi sẽ sớm tìm thấy một nửa đích thực, yêu thương, trân trọng họ hết mực. Nếu muốn cả đời hạnh phúc, sống bên nhau răng long đầu bạc Thân hãy kết hôn vào cuối năm 2018.

Ngoài may mắn tình duyên, người tuổi Thân còn có vận may hiếm có trong cả sự nghiệp. Hãy mạnh dạn nắm bắt thời cơ, đừng ngại gian khổ rồi thành công tự khắc sẽ tìm đến bạn. Năm 2018 sẽ cho phụ nữ tuổi Thân một người chồng soái ca, một ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh để bạn tha hồ tiêu xài thả ga.

Tỵ hãy cẩn trọng trước quyết định kết hôn, đừng lấy chồng chỉ để làm vừa lòng cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Năm Mậu Tuất, sao Hồng Loan lâm mệnh sẽ giúp nhân duyên của Tý vô cùng tốt đẹp, giúp họ đào hoa ngoài sức tưởng tượng. Tỵ đừng ngại ngần đến những buổi tiệc đầu năm, cũng đừng xấu hổ khi được người thân giới thiệu đối tượng cho mình. Hãy mở lòng và tìm hiểu nghiêm túc về đối phương, rồi bạn sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình.

Tuy nhiên, Tỵ đừng vì “ế” mà chọn bừa kẻo trao đời mình vào tay người đàn ông không xứng đáng. Hãy đủ tỉnh táo để lấy người mình yêu, đừng để điều tiếng xã hội khiến bạn phải lấy chồng cho có với thiên hạ mà phải đớn đau cả đời Tỵ nhé.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.