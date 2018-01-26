3 con giáp gặp họa phá tài, tránh xuất hành ngày mùng 1 năm Mậu Tuất kẻo rước vận xui vào nhà

Khi xuất hành đầu năm, những con giáp sau cần tránh xuất hành ngày mùng 1, càng không được đi một mình kẻo rước họa vào nhà.

Vậy nên, trong ngày mùng 1 năm Mậu Tuất bạn nên kiêng xuất hành, nếu ra khỏi nhà hãy đi cùng với người thân, đừng đi một mình. Trong năm này, mỗi đường đi nước bước Tuất đều phải cẩn trọng để hạn chế rủi ro. Bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh, ứng xử khôn ngoan để giúp bản mệnh được bình an, may mắn hơn.

Vận trình của người tuổi Tuất trong năm Mậu Tuất bị trực Thái Tuế nên sẽ khó lòng duy trì được sự ổn định trong công việc. Ngoài nguy cơ bị đồng nghiệp “chơi xấu”, tranh công cướp việc Tuất còn dễ dàng bị những người tỏ ra thân thiết với mình lợi dụng.

Nếu không vững vàng trước vận đào hoa Dậu rất dễ đánh mất hạnh phúc hiện tại trong hối tiếc, khổ đau- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường tình duyên đỏ như son giúp người tuổi Dậu có năm Mậu Tuất hạnh phúc, đào hoa không ai sánh bằng. Không chỉ đồng nghiệp thầm thương trộm nhớ, ngay cả người lần đầu tiếp xúc cũng có thiện cảm và dễ dàng rung động trước con giáp này.

Đào hoa là thế, tuy nhiên nếu gặp phải “ác duyên” cuộc đời của Dậu sẽ bể dâu vạn lần. Tốt nhất, nếu đang độc thân Dậu hãy suy xét thật kỹ trước khi quyết định trao thân gửi phận cho ai. Nếu đã kết hôn, bạn hãy cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc bạn đời, con cái chu đáo. Hãy giữ tâm thế vững vàng trước những cám dỗ, đừng dại yếu lòng mà đánh mất những gì tốt đẹp đang có.

Mùi đừng nhẹ dạ cả tin, hãy biết hoài nghi khi cần để bảo vệ chính mình- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp chân thành, trọng nghĩa tình và sống tình cảm nên Mùi rất dễ dàng tin người. Chính vì không đề phòng mà con giáp này dễ bị người khác lừa lọc, lợi dụng đủ điều vẫn ngây thơ không hay biết. Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, Mùi đừng đi chơi xa, cũng đừng ra đường ban đêm kẻo gặp phải trộm cướp, khiến bạn vừa mất tiền lại hại cả thân mình.

Họa phá tài không chỉ ảnh hưởng đến tài chính, đời sống của người tuổi Mùi mà còn khiến gia đình họ bị liên lụy ít nhiều. Vậy nên, Mùi hãy giữ mình, cố gắng không xuất hành ngày đầu năm để bảo toàn thân thể.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.