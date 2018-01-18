Ghen đỏ mắt với con giáp tài lộc tràn trề, hạnh phúc viên mãn trong 3 năm tới

Những con giáp sau sẽ khiến ai cũng phải ganh đỏ mắt với sự may mắn, sang giàu mà họ có được trong ba năm tới.

Cứ thêm một năm mới, vận mệnh của Mùi sẽ càng đỏ như son. Mùi không chỉ tăng thu nhập mà còn có chỗ đứng trong nghề, được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên trọng vọng. Gia đình người tuổi Mùi sẽ luôn hạnh phúc, ấm êm mặn nồng.

Tài vận của người tuổi Mùi trong ba năm tới sẽ khiến ai cũng phải khâm phục, ganh tỵ đến đỏ mắt. Tài lộc của Mùi sẽ lên đến đỉnh điểm, giúp họ có nguồn thu nhập dồi dào, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Ngọ sẽ đếm tiền xái tay, may mắn không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ trong ba năm tới, giúp Ngọ có cả danh lẫn lợi. Thế Tam Hợp trong năm 2018, cộng thêm sao Kim Quý nên nguồn thu nhập của Ngọ sẽ tăng đáng kể, nếu không thăng chức cũng được tăng lương.

Muốn số mệnh thêm vượng, Ngọ nên đặt những vật phẩm phong thủy hợp với vận mệnh của mình. Những biểu tượng con giáp đại diện cho năm sinh, linh vật Ngọ chính là những vật phẩm giúp con giáp hút lộc, đón tài vào nhà.

Sống phúc đức, hiền lành nên Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ, che chở hết lòng - Ảnh minh họa Internet

Tuổi Sửu

Nhờ quý nhân phù trợ, thương yêu Sửu sẽ may mắn bội phần trong năm 2018 và 3 năm tiếp theo. Kim Đẩu tinh sẽ điểm báo những thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, cuộc sống của Sửu. Họ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, dù lười chảy thây vẫn đếm tiền xái tay.

Chẳng phải tự nhiên mà Sửu lại được Thần Tài chiều chuộng như thế. Nhờ sự chân thành, nhân hậu và trách nhiệm của mình, Sửu dễ dàng có được lòng tin, sự tín nhiệm của đối tác, người thân, sẵn sàng giúp đỡ Sửu trong mọi cảnh.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.