3 con giáp chỉ việc nằm RUNG ĐÙI ĐẾM TIỀN, vận may ĐỎ RỰC như son trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 12/01/2018 15:58

Những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ liên tiếp gặp vận may, đếm tiền xái tay, tiêu mãi vẫn không vơi trong năm 2018.

Chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, tình yêu phơi phới giúp những con giáp sau có một năm Mậu Tuất 2018 phơi phới rạng ngời khiến ai cũng tỵ ganh.

3 con giáp chỉ việc nằm RUNG ĐÙI ĐẾM TIỀN, vận may ĐỎ RỰC như son trong năm 2018 - Ảnh 1
"Đếm tiền xái tay, cứ vơi lại đầy" chính là may mắn lớn nhất Thân có được trong năm Mậu Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận đào hoa của người tuổi Thân sẽ nở rộ như hoa đào, giúp cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, tình yêu nồng nàn, lãng mạn. Không chỉ có được tình yêu đủ đầy, đời sống vật chất của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực, giúp họ phất lên như diều gặp gió.

Thân hãy mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới, hãy dấn thân hết mình rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Mọi kế hoạch kinh doanh của Thân đều mang lại cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ, khiến tài vận của con giáp này đỏ chót như son.

3 con giáp chỉ việc nằm RUNG ĐÙI ĐẾM TIỀN, vận may ĐỎ RỰC như son trong năm 2018 - Ảnh 2
Năm 2018 Dậu sẽ gặp vận may hiếm có cả tài lộc lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ cát tinh phù hộ, năm 2018 người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Sẵn đà vượng tài lộc, Dậu nên nắm bắt để phát huy thế mạnh của bản thân, qua đó khẳng định năng lực giữa tập thể. Đừng sợ nổi trội hơn đồng nghiệp, cũng đừng ngán cấp trên đánh giá, cứ làm hết sức rồi bạn sẽ nhận được những thành quả tương xứng.

Sự nghiệp thăng tiến, thành công tuy nhiên Dậu nên cẩn trọng với đồng nghiệp. Những người vẫn thường cười nói, thân thiết với bạn đôi khi lại chính là người ngáng đường, ‘đâm thọc’ khiến bạn phải chịu hàm oan. Dậu cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo ‘tiền mất tật mang’.

3 con giáp chỉ việc nằm RUNG ĐÙI ĐẾM TIỀN, vận may ĐỎ RỰC như son trong năm 2018 - Ảnh 3
Tý hãy cứ làm việc hết mình, rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Được quý nhân phù trợ, chở che nên tình duyên hay sự nghiệp của Tý đều thành công như ý. Tý hãy tận dụng tối đa những cơ hội, mối quan hệ tốt đẹp của mình để hoàn thành thật tốt công việc hiện tại. Chỉ cần thêm chút khéo léo, tinh tế bạn sẽ phất lên tự làm đại gia trong nay mai.

Tình duyên của Tý trong năm Mậu Tuất khá thuận lợi, tuy nhiên cả hai sẽ thường xảy ra bất hòa từ những lý do nhỏ nhặt. Thay vì cứng đầu không nhận sai, Tý nên ‘xuống nước’ làm lành để tránh rạn nứt tình cảm. Người bạn đang hẹn hò chính là đối tượng kết hôn lý tưởng, đừng để vuột mất kẻo hối không kịp.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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