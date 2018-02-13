Top nàng giáp gả vào nhà nào thì nhà đó giàu có PHÁT TÀI, ĐỔI ĐỜI trong nay mai

Tâm linh - Tử vi 13/02/2018 16:31

Đàn ông nào lấy được nàng giáp này làm vợ, dù đang nghèo mạt rệp cũng giàu sang phú quý, phát tài phát lộc ngay.

Nhờ có số vượng phu ích tử, những nàng giáp sau sẽ giúp không chỉ chồng mà cả gia đình chồng vượng phát bất ngờ, bỗng chốc trở thành đại gia.

Top nàng giáp gả vào nhà nào thì nhà đó giàu có PHÁT TÀI, ĐỔI ĐỜI trong nay mai - Ảnh 1
Nàng Tuất sẽ giúp gia đình chồng vượng phát, sung túc không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất dễ mến, dễ gần và luôn sống chân thành nên được rất nhiều người yêu quý. Mặc người khác so đo tính toán với nhau, tranh quyền đoạt lợi Tuất vẫn sống ngay thẳng, không bao giờ lợi dụng hay chèn ép ai.

Vợ tuổi Tuất rất có mắt nhìn xa trông rộng, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thông minh. Có vợ tuổi này, chồng như hổ mọc thêm cánh, đã may mắn lại càng giàu sang khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

Top nàng giáp gả vào nhà nào thì nhà đó giàu có PHÁT TÀI, ĐỔI ĐỜI trong nay mai - Ảnh 2
Sự nhanh nhẹn, khôn khéo của Thân sẽ giúp sự nghiệp của chồng phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân giỏi tề gia nội trợ, khéo léo vun vén và biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Chưa kể, nàng luôn lạc quan, yêu đời và truyền cho bạn đời nguồn năng lượng tích cực. Sống bên người phụ nữ tuổi Thân, chồng sẽ luôn suy nghĩ tích cực, tinh thần thoải mái nhờ thế cuộc sống hạnh phúc ý vị, nồng nàn hơn.

Ngoài ra, nàng Thân thông minh, nhanh nhẹn dư sức tự làm đại gia mà không cần đàn ông. Từ thuở độc thân nàng đã sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp vững chắc. Vợ chồng tuổi Thân sau khi kết hôn càng phát đạt, thịnh vượng.

Top nàng giáp gả vào nhà nào thì nhà đó giàu có PHÁT TÀI, ĐỔI ĐỜI trong nay mai - Ảnh 3
Không ngoa khi nói Ngọ chính là Thần Tài của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ ưa thích tự do, khám phá và rất thích hợp với những công việc sáng tạo. Những tưởng nàng sẽ không bao giờ chịu yên vị một chỗ, thế nhưng khi gặp người đàn ông của đời mình Ngọ sẽ “sống chết” với tình yêu ấy.

Từ một người bất cần, vụng về Ngọ dần trở nên điềm đạm, khéo léo trong việc chăm sóc chồng con. Có vợ tuổi Ngọ chồng chỉ việc tập trung phát triển sự nghiệp, con cái hay gia đình đã có Ngọ thu xếp ổn thỏa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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