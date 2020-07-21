Top con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, thăng quan tiến chức ầm ầm!

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm những con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền của lũ lượt ùa vào nhà khiến ai cũng hờn.

Nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền, tha hồ ăn sung mặc sướng chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp giàu có nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 này. Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Tuất còn mặc sức mà ăn, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Nổi tiếng là con giáp chân thành, có trách nhiệm trong công việc và cực siêng năng nên người tuổi Tuất được cấp trên hết lòng nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, tài chính vững vàng.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020, Tuất sẽ càng vượng vận tài lộc, làm ăn vượng phát. Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Tuất còn mặc sức mà ăn, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. Những khúc mắc, khó khăn được tháo gỡ nên Thân chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân cũng có cuộc sống sung túc an nhàn, tiền chất chật nhà. Khổ tận cam lai, sau những tháng đầu năm khá thăng trầm thì từ đấy đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ có bạc tiền dư dả, cứ vơi lại đầy.

Có quý nhân theo chân, thần tài rót lộc nên Thân làm ăn thuận lợi, sự nghiệp hiển vinh. Những dự định đã ấp ủ sẽ trở thành hiện thực, những khúc mắc, khó khăn được tháo gỡ nên Thân chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc. Nhờ hồng phúc trời cho, từ ngày 1/8/2020 con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Chịu thương chịu khó, nhân hậu lại độc lập nên người tuổi Dậu có sự nghiệp thuận lợi, tương lai xán lạn. Tuy nhiên, chính vì sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên thuở đầu lập nghiệp ai cũng chán ghét, xa lánh con giáp xấu tính này. May mắn thay, vì sớm nhận ra thiếu sót của mình, thay đổi theo chiều hướng tích cực nên Dậu dần lấy được thiện cảm của mọi người xung quanh. Nhờ hồng phúc trời cho, từ ngày 1/8/2020 con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, muốn khổ cũng chẳng được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chia buồn với 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiểu nhân vây hãm trong 10 ngày cuối tháng 7/2020 Nếu thuộc top con giáp xui xẻo này gia chủ cần đề cao cảnh giác kẻo cứ bước chân ra khỏi cửa là vận hạn ập xuống đầu, khốn khổ đủ đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-la-con-cung-cua-troi-lam-gi-cung-hai-ra-tien-thang-quan-tien-chuc-am-am-370925.html