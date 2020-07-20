3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy trong 60 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/07/2020 01:44

Số phận an bài, trong 2 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, vận đỏ như son, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, đếm mãi không hết trong 60 ngày tới. 

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Càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, cá tính và tài trí hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Chẳng cần cậy nhờ ai Mùi vẫn nhà xe có đủ, sung túc hơn người.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 cho thấy, trong 2 tháng tới con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay. Càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi. 

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Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm Mão còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng Mão vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông.

Trong 2 tháng tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm Mão còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng nên người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang này chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân thì 60 ngày tới Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn. Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (20/7 - 26/7): Mão tiền vàng phủ phê, Mùi cát khí vây quanh, Thìn, Ngọ tài lộc tiêu tán

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ 20/7 đến 26/7/2020 có nói, 12 con giáp sẽ có tuần mới khá thăng trầm, người kiếm được bạc tỷ, kẻ xui xẻo đủ đường.

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