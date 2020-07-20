Chia buồn với 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiểu nhân vây hãm trong 10 ngày cuối tháng 7/2020

Nếu thuộc top con giáp xui xẻo này gia chủ cần đề cao cảnh giác kẻo cứ bước chân ra khỏi cửa là vận hạn ập xuống đầu, khốn khổ đủ đường.

Bị hung tinh đeo bám, sao xấu chiếu mệnh nên người thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo này sẽ phải đón nhận khá nhiều điều không như ý trong 10 ngày cuối tháng 7 năm Canh Tý 2020. Vì nóng vội trong công việc mà Thìn đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân phải trả giá bằng món tiền khá lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trời sinh Thìn là con giáp khôn ngoan, tinh tế và có số phú quý phát tài. Trong khi người khác làm việc cật lực vẫn khổ cực đủ đường thì con giáp giàu có này làm gì cũng kiếm được cả núi tiền, vàng đeo đỏ người khiến ai cũng hờn.

Thế nhưng, những ngày cuối tháng 7/2020 sẽ khiến Thìn trở thành con giáp xui rủi nhất. Chẳng những bị người mình tin tưởng lừa gạt, Thìn còn vì nóng vội trong công việc mà đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân phải trả giá bằng món tiền khá lớn. Nếu không giữ vững lập trường, suy nghĩ cẩn trọng trước những vấn đề liên quan đến tiền bạc thì Thìn ắt lâm vào đường cùng, nợ nần chồng chất.

Sửu đừng quá cố chấp, cũng đừng quá duy ý chí mà hãy học cách lắng nghe lời góp ý của đồng nghiệp, cấp trên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Canh Tý 2020 là năm khá tốt với người tuổi Sửu, tuy nhiên, 10 ngày cuối tháng 7 lại không được như thế. Bị họa huyết quang đeo bám nên tốt nhất Sửu nên hạn chế đi xa, cẩn thận khi chạy xe kẻo rước họa vào nhà, làm liên lụy đến cả người thân của mình. Trong công việc, Sửu đừng quá cố chấp, cũng đừng quá duy ý chí mà hãy học cách lắng nghe lời góp ý của đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không, bạn sẽ “sai một li, đi một dặm”, lâm vào cảnh trắng tay chỉ trong chớp mắt. Tỵ lơ là quan tâm đến một nửa của mình khiến tình yêu nguội lạnh, đối phương rất dễ thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vướng họa tiểu nhân nên từ đây đến cuối tháng 7/2020 con giáp xui rủi này phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc. Bị đồng nghiệp xấu hãm hại hết lần này đến lần khác nên công việc của Tỵ trì trệ, vì thế mà thu nhập cũng tuột dốc không phanh, chật vật vô cùng. Chuyện tình cảm của Tỵ cũng gặp phải không ít sóng gió. Chính vì quá lo nghĩ cho công việc mà Tỵ lơ là quan tâm đến một nửa của mình khiến tình yêu nguội lạnh, đối phương rất dễ thay lòng đổi dạ mà “cắm sừng” bạn trong chớp mắt. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp được thần tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa trong 49 ngày tới Sách tử vi chỉ rõ, trong 49 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc thần tài, gánh vàng bạc về nhà, giàu có sung túc, đổi đời chỉ sau 1 đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-buon-voi-3-con-giap-bi-van-xui-deo-bam-tieu-nhan-vay-ham-trong-10-ngay-cuoi-thang-7-2020-370596.html