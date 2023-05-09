Top con giáp cần đề phòng tai họa, xui hết phần thiên họa trong tháng 5 năm 2023

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 15:05

Trong tháng 5 năm 2023, những con giáp sau đây cần chú ý để không gặp xui xẻo

Tuổi Dần

Top con giáp cần đề phòng tai họa, xui hết phần thiên họa trong tháng 5 năm 2023 - Ảnh 1
 Ảnh minh họa.

Năm 2016 tương đối ổn định với người tuổi Dần. Nhưng đến tháng cuối cùng, họ sẽ gặp phải không ít vận xui. Dù không quá tệ, tổn hại nhiều nhưng người tuổi Dần cũng cần phải đề phòng chuyện kinh doanh, cẩn thận hao tài khi đầu tư không đúng cách

Tuổi Tỵ

Top con giáp cần đề phòng tai họa, xui hết phần thiên họa trong tháng 5 năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Trong tháng 12 âm này, người tuổi Tỵ dễ gặp điều xui xẻo, hay không thể thực hiện được điều mình khao khát. Hơn nữa, với tính cách nóng tính, khó kiềm chế được bản thân, hay nóng giận sẽ khiến cãi vả nhiều, có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè hay người trong gia đình

Vì vậy, trước khi bước sang năm 2017, người tuổi Tỵ cần phải thật cẩn thận trong giao tiếp và hành động của bản thân. Nếu không cẩn trọng thì rất có thể những thành quả trong suốt một năm cố gắng của bản thân đều sẽ bị người khác cướp lấy hết.

 

Tuổi Thân

Top con giáp cần đề phòng tai họa, xui hết phần thiên họa trong tháng 5 năm 2023 - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

 

Trong tháng 12 âm, người tuổi Thân cần phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Những biểu hiện nhỏ nhất đều đáng lưu tâm

Sức khỏe là nguồn sống để ta xây dựng thành công. Vì vậy hãy cố gắng tập thể dục, giữ ấm và ăn uống cẩn thận vào tháng này. Nếu cơ thể đã có bệnh tật thì càng phải cẩn thận hơn, thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn.

Tiền tài sẽ khởi sắc trong tháng này. Dù vậy, nên quản lý chi tiêu, đừng hoang phí chơi bời sẽ dẫn đến hao tài

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