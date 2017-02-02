Top 4 con giáp phải lo mà giữ chồng, cẩn thận đổ vỡ hôn nhân trong năm 2017

Tâm linh - Tử vi 02/02/2017 23:37

Cũng vì ngày một bận rộn trong công việc mà những con giáp này dần bỏ quên gia đình. Hoặc cũng có thể họ không gặp may mắn trong tình duyên hay hôn nhân vào năm 2017 này

Tuổi Dần

Top 4 con giáp phải lo mà giữ chồng, cẩn thận đổ vỡ hôn nhân trong năm 2017 - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Người tuổi Dần rất bản lĩnh và cá tính. Họ có khát vọng lớn đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ họ muốn. Với họ, chỉ cần đạt được mục tiêu, thấy thỏa mãn là đủ. Đây cũng là điều khiến họ khó có thể tìm được hạnh phúc, nhất là nữ tuổi Dần. Hãy dần học cách nhẹ nhàng, khéo léo hơn nếu không muốn cứ khiến các vệ tinh tránh xa mình. Đặc biệt là với người đã có gia đình,  phải hết sức lưu ý. Đừng khiến sự nghiệp chiếm hết thời gian mà quên đi gia đình. Hãy thu xếp côngt? việc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra đã có ý chí làm giàu rất lớn, luôn có khát vọng hơn người. Phụ nữ tuổi Ngọ cũng là người có tham vọng lớn, sẵn sàng xếp sự nghiệp lên trên cả gia đình. Họ lại rất thẳng tính, không kiêng dè ai, vì vậy mà hay gây mâu thuẫn, dễ khiến gia đạo xào xáo. Dù có trăm công nghìn việc thế nào cũng nên dành thời gia bên gia đình. Hãy tạo bầu không khí để gia đình ngày một khắng khít và ấm cúng hơn. Cứ mải mê chạy theo công việc, phụ nữ tuổi Dần cẩn thẩn mất gia đình đấy!

Tuổi Tỵ

Top 4 con giáp phải lo mà giữ chồng, cẩn thận đổ vỡ hôn nhân trong năm 2017 - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ thường lập gia đình khá trễ, họ lại xem trọng sự nghiệp hơn hết. Họ không xem đàn ông là tất cả, họ rất bình tĩnh và vững vàng, cũng không hề nhún nhường trong hôn nhân. Do đó, họ dễ khiến tình yêu, hay hôn nhân trở nên khó khăn, có phần căng thẳng.

Họ nên cậy dựa đôi chút vào người đàn ông của mình. Hãy để tình cảm dẫn đường cho con đường tình duyên của bản thân. Đừng quá lý trí, nghi ngờ, hạnh phúc sẽ dễ dàng đến với họ hơn.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thích sự ổn định, nữ tính. Hôn nhân của họ lại quá suôn sẻ, khiến họ cứ bộn rộn mãi miết với sự nghiệp mà quên cả gia đình.

Mâu thuẫn với chồng, có những chuyện không hay xảy ra dễ khiến tâm tình khó chịu. Đừng đến lúc tình cảm như sắp đổ vỡ mới vội vãi vun đắp. Hãy chăm chút nó mỗi ngày thì gia đạo mới sung túc, hạnh phúc dài lâu được

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