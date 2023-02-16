Top 3 cung hoàng đạo "tình tiền đỏ rực" trong năm 2023: Thiên Bình tăng lương thăng chức, Xử Nữ có đám cưới trong mơ

Tử vi cung Thiên Bình năm 2023 dự báo những người thuộc cung Thiên Bình sẽ trải qua một thời kỳ thú vị vào năm 2023. Đám cưới sắp diễn ra nhanh chóng là một trong những quyết định tốt nhất mà bạn có thể đưa ra.

Nếu bạn hiện chưa có mối quan hệ nào, năm 2023 sẽ mang đến nhiều cơ hội để gặp gỡ những người mới mà bạn đời, có thể họ sẽ là người muốn bắt đầu một gia đình cùng bạn sớm hơn bạn mong đợi.

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Sư Tử

Sư Tử là những người tận tụy và lãng mạn. Tất cả những gì họ cần trong một mối quan hệ là sự công nhận và tự tin. Nếu không gặp được người phù hợp, họ thà sống độc thân cho đến già. Họ cho rằng, hai người không yêu nhau thì không thể nào tiến đến hôn nhân được.



Họ cũng được chiêm tinh chỉ định để kết hôn vào năm 2023. Nhiều khả năng đám cưới đến đối với họ là một đám cưới vào mùa xuân, có thể là vào nửa đầu tháng 3 đó nha Sư tử ơi.



Mặc dù kết hôn không phải là mong muốn của chòm sao này, nhưng họ luôn cảm thấy bản thân cần phải lập gia đình. Trong cuộc sống vợ chồng, bạn rất giỏi quán xuyến mọi việc. Vì vậy, nếu kết hôn trong năm 2023, cuộc sống của Sư Tử sẽ rất hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ

Theo tử vi cung Xử Nữ năm 2023, các bạn là chòm sao may mắn sắp kết hôn vào năm 2023 theo danh sách 5 cung hoàng đạo sẽ kết hôn trong năm này. Vì vậy các bạn nên chuẩn bị để đáp lại tình yêu đích thực của mình vào năm mới nhé, có thể hôn nhân sẽ đến bất ngờ đó.



Chiêm tinh dành một lời chúc phúc to lớn dành cho bạn. Theo sự liên kết của các hành tinh và dự đoán của các nhà chiêm tinh giỏi nhất của chúng tôi, vào năm 2023, bạn sẽ nắm bắt cơ hội để nâng cấp mối quan hệ mà bạn có được với người yêu của mình.



Dù bị gia đình thúc giục thì họ vẫn có thể kiên định với sự lựa chọn của mình. Năm 2023 bạn sẽ có một mối quan hệ ổn định. Khi chắc chắn đã yêu nhau sâu đậm, người thuộc cung Xử Nữ sẽ lập tức cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm.

** Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm