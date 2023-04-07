Top 3 con giáp thông minh tuyệt đối, vận trình cuộc đời hoàn hảo hơn bất kỳ ai, nhất là con giáp đầu tiên

Thìn là con giáp quyền lực, mạnh mẽ và có mắt nhìn người. Họ thông minh nên dễ dàng đoán trước được những gì sẽ tiếp tục xảy đến với mình để đưa ra phương án ứng phó linh hoạt, hiệu quả. Hơn nữa, nhờ giữ tinh thần tích cực, lạc quan lại không ngại khổ cực nên mọi chông gai đều không thể làm khó được Thìn bước lên bục vinh quang, gặt hái thành công khi còn khá trẻ.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ rõ, từ tuổi 40 trở đi Thìn chỉ việc tận hưởng thành quả mà bấy lâu nay mình bỏ mồ hôi nước mắt ra phấn đấu. Nhờ có số vượng phu ích tử nên Thìn sẽ giúp chồng trở nên giàu sang, con cái thành đạt, gia đình chồng đại phát trong nay mai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân



Trong số những con giáp thông minh thiên bẩm phải kể đến người tuổi Thân. Vốn là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang, bạn không dễ chấp nhận thiệt thòi. Bạn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của mình.



Ngoài ra, sự nhanh nhạy không những về thể chất mà còn về trí tuệ của người tuổi Thân khiến họ giải quyết sự việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Đôi khi họ nhún nhường hoặc nhượng bộ ai đó, vì một lợi ích nào đó. Bạn đừng tưởng họ cù lần không biết gì nên mới chịu đựng như vậy, chỉ là họ đang lùi một bước để tiến hai, ba bước vững vàng kế tiếp.