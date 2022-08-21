TOP 3 con giáp tài vận đi lên vun vút: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 tiền tỷ đầy tay, tháng 11 mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 tiền tỷ đầy tay, tháng 11 mua nhà sắm xe.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội trúng thưởng hoặc trúng xổ số với giải thưởng kếch xù trong tháng 9 và tháng 10, còn tháng 11 sẽ được quý nhân giúp đỡ thăng tiến trong công việc. Con giáp này không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc sống cho đến hết năm nữa.

Vận tình duyên của người tuổi Thìn diễn ra tương đối tốt đẹp. Hai người tìm được tiếng nói chung sau thời gian dài tìm hiểu, có thể người cũng này sẽ lên kế hoạch về chung một nhà với người ấy. Người độc thân sẽ tìm được "ý trung nhân" của mình, một nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững.

TOP 3 con giáp tài vận đi lên vun vút: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 tiền tỷ đầy tay, tháng 11 mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội trúng thưởng hoặc trúng xổ số với giải thưởng kếch xù trong tháng 9 và tháng 10, còn tháng 11 sẽ được quý nhân giúp đỡ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ trong thời gian tới. Bạn sẽ nhận được thêm công việc, dự án mới để thể hiện khả năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn và nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này vượt qua khó khăn, kiếm thêm thu nhập, đón phúc lộc vào nhà.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì đơn hàng về nhiều, gặp được nhiều khách hàng, thu nhập lên cao. Những con giáp tuổi Dậu đang ốm đau bệnh tật cũng sớm hồi phục, quay trở lại nhịp sống thường nhật.

TOP 3 con giáp tài vận đi lên vun vút: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 tiền tỷ đầy tay, tháng 11 mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm. Đường tình duyên của bạn cũng vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi việc chăm sóc cho đối phương là niềm vui của mình và không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Đặc biệt, có vẻ nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cũng như các mối quan hệ mà mình có thì bạn cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Nếu bạn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề tay trái thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khả quan.

TOP 3 con giáp tài vận đi lên vun vút: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 tiền tỷ đầy tay, tháng 11 mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Lục Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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