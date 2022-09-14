Top 3 con giáp sống ích kỷ chỉ biết tư lợi cho bản thân gây tổn thương đến những người xung quanh

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 19:53

Vì làm lợi cho bản thân mình, các con giáp dưới đây có thể và thậm chí sẵn sàng gây tổn hại cho người khác!

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý luôn coi lợi ích của mình là trên hết, là một trong những con giáp coi bản thân là nhất quả đất, chỉ cần là việc có lợi cho bản thân mình thì họ thậm chí có thể từ bỏ cả tình thân và tình bạn.

Con giáp ích kỷ này cho rằng trong cuộc sống, mình có thiếu bất cứ thứ gì, trừ tiền bạc. Chỉ cần có tiền, họ sẽ thỏa mãn được mọi nhu cầu vật chất cần thiết, mới có thể sống thoải mái được.

Tuổi Tý không nên quá tham lam, bởi đến một lúc nào đó, khi bạn nhận ra quanh mình đã không còn ai thân thiết, bạn sẽ cảm thấy mình thật cô độc, tiền bạc cũng không thể mua lại được tình thân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, bề ngoài tuổi Tỵ trầm lắng và kín đáo nhưng thực chất là gười rất tham lam, đặc biệt về tiền bạc. Con giáp này cho rằng chỉ cần có tiền, mọi việc đều trở nên đơn giản. Tuổi Tỵ mong mình có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, cho dù đồng tiền ấy kiếm được bằng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Suy nghĩ mù quáng này dễ khiến họ trở thành kẻ ích kỷ, tàn nhẫn. 

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Sẽ đến một lúc nào đó, tuổi Tỵ nhận ra rằng tiền bạc chẳng phải là tất cả. Có những thứ dù có đánh đổi bằng bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng được.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp thấy rằng người tuổi Hợi vốn có bản tính tương đối hiền hòa, bằng lòng với hiện tại, thế nhưng vì bản tính lười biếng, thỉnh thoảng họ sẽ có ý định chiếm lấy công lao của người khác, nếu cảm thấy điều đó có lợi cho mình.

Một khi đã quyết định làm việc này, họ sẽ bỏ ngoài tai lời đánh giá của người khác về mình, chỉ cần cuối cùng lợi ích vẫn nằm trong tay mình là được.

Vì lợi ích, họ thậm chí cũng không mấy quan tâm đến lời can ngăn của những người thân thiết nhất. Còn nếu không chiếm được công lao của người khác, nhìn thấy người khác có công lao, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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