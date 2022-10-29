Top 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày Chủ Nhật (30/10/2022): Sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tiền tài như ý, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 03:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tiền tài như ý, phúc lộc vô biên vào đúng ngày 30/10.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cầu được ước thấy vào ngày 30/10. Đặc biệt là những ai đang theo đuổi con đường công danh, khoa cử đều đạt được điều mình mong muốn. Bản mệnh tự tin khi có thể làm chủ túi tiền, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ người nào.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ thú vị như mơ. Nhân duyên vượng mang tới cho người độc thân những cơ hội làm quen, hẹn hò lý tưởng. Chỉ cần bản mệnh đồng ý thì cả hai người sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu nhau trong vui vẻ.

Top 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày Chủ Nhật (30/10/2022): Sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tiền tài như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cầu được ước thấy vào ngày 30/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hết ý. Quý nhân che chở mở ra nhiều cơ hội cho người tuổi này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình. Công việc bận rộn hơn so với mọi khi, nhưng bù lại sẽ đem về nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của bạn cũng không có biến đổi. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất và nửa kia vẫn được đánh giá là bình yên và hòa hợp. Riêng người độc thân nên cởi mở, chủ động hơn để không bỏ lỡ những mối duyên số tốt lành.

Top 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày Chủ Nhật (30/10/2022): Sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tiền tài như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hết ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thuận. Tử vi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bạn tăng tốc về đích và mang về những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vận trình tình cảm viên mãn hài hòa. Tình cảm gia đình trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng tìm được sự sẻ chia. Hai người chủ động hạ thấp cái tôi không để cho cãi vã hay xung đột gay gắt xảy ra vì những chuyện không đáng.

Top 3 con giáp 'số hưởng' vào đúng ngày Chủ Nhật (30/10/2022): Sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tiền tài như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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