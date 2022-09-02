Top 3 con giáp 'số hưởng' được Phật Bà hiển linh phù hộ: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 rủng rỉnh tiền tài, tháng 11 giàu sang khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 08:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 rủng rỉnh tiền tài, tháng 11 giàu sang khôn xiết.

Tuổi Thìn

Trong 3 tháng tới, người tuổi Thìn sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ lời giới thiệu qua vòng bạn bè với mình. “Quả ngọt” sẽ luôn dành cho những người biết cố gắng và kiên định với niềm tin của chính mình. Nhờ đường công danh sáng rõ mà tài chính của con giáp này ngày càng được cũng cố. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ thăng hoa. Đồng nghiệp, bạn bè chính là những người tạo cầu nối tốt cho con giáp này trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương. Đời sống vợ chồng hòa hợp, gắn kết nhờ sự nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Top 3 con giáp 'số hưởng' được Phật Bà hiển linh phù hộ: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 rủng rỉnh tiền tài, tháng 11 giàu sang khôn xiết - Ảnh 1
Trong 3 tháng tới, người tuổi Thìn sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ lời giới thiệu qua vòng bạn bè với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài đem tới cho người tuổi Tuất khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc trong thời gian tới. Bản mệnh may mắn được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và tinh thần chịu thương chịu khó. Tinh thần trách nhiệm cao cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp con giáp này hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, may mắn ghé thăm giúp con giáp này cân bằng lại cảm xúc riêng tư. Các cặp đôi may mắn tìm được tiếng nói chung, trái tim họ luôn hướng về nhau nên hạnh phúc cứ thế ngập tràn.

Top 3 con giáp 'số hưởng' được Phật Bà hiển linh phù hộ: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 rủng rỉnh tiền tài, tháng 11 giàu sang khôn xiết - Ảnh 2
Thần Tài đem tới cho người tuổi Tuất khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi trong 3 tháng tới sẽ diễn ra vô cùng hanh thông. Bản mệnh nhanh chóng lập được không ít công lao trong công việc, khiến cấp trên có cái nhìn khác về mình. Ngoài ra, những người đang muốn chuyển đổi công việc hay khởi nghiệp cũng có thể tận dụng thời điểm này để bắt tay vào thực hiện.

Chuyện tình cảm có điểm sáng. Bạn nên tận dụng cơ hội trước mắt để để thể hiện tình cảm và tạo ấn tượng tốt với người khác phái. Hạnh phúc ở ngay trước mắt, con giáp này nên học cách trân trọng những điều mình đang có.

Top 3 con giáp 'số hưởng' được Phật Bà hiển linh phù hộ: Tháng 9 trúng số độc đắc, tháng 10 rủng rỉnh tiền tài, tháng 11 giàu sang khôn xiết - Ảnh 3
Sự nghiệp của tuổi Hợi trong 3 tháng tới sẽ diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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