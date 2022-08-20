Người tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh trí. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã xác định rõ ràng mục tiêu cuộc đời của mình và luôn kiên định với điều đó, không bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ. Họ là một trong số những con giáp giỏi làm ăn.

Thông thường, trước khi đạt được mục tiêu, họ sẽ luôn lặng thầm cố gắng, quan sát để nắm bắt đúng cơ hội đến với mình. Vào những lúc này, họ cực kỳ không thích việc người khác làm phiền mình, và tất nhiên cũng không chủ động đi làm phiền người khác. Họ cảm thấy tự mình hoàn thành được mục tiêu đề ra sẽ khiến mình cảm thấy tự hào hơn nhiều, đồng thời họ cũng cho rằng dựa vào sức của chính mình sẽ đáng tin hơn là phụ thuộc vào người khác, tự mình là việc của mình là chủ động nhất, chứ cứ chờ đợi người khác có khi sẽ chẳng biết đến khi nào.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý đa số là những con người hòa đồng, khéo ăn nói, có duyên và thích hợp với các công việc phải ăn nói trước đám đông. Họ sáng tạo và rất thông minh, giỏi nắm bắt tình hình và hay chú ý đến các chi tiết nhỏ.

Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng rất biết cách nắm bắt các cơ hội và tiến tới mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chính vì như vậy, đôi khi họ lại bước qua ranh giới của mình, thường ôm đồm quá nhiều công việc và trở nên kiệt sức. Muốn đi một chặng đường dài, tuổi Tý cần biết đâu là giới hạn và phải nghiêm khắc với bản thân hơn.

Về mặt tình cảm, tuổi Tý là những người yêu nhiệt thành, là một người hết mình vì bạn bè và người thương. Tử vi học có nói, tháng 12 này vẫn nằm trong khoảng thời gian khó khăn của tuổi Tý nên họ vẫn cần cẩn trọng, nên tiếp tục các công việc hiện tại, không nên đầu tư rủi ro vào các dự án mới cũng như cho vay tiền để tránh xảy ra những việc không như mong muốn.

Tuổi Tị

Thực chất, người tuổi Tị có cách cư xử rất khéo léo với mọi người. Họ giữ một khoảng cách phù hợp trong các mối quan hệ, không quá thân thiết với ai nhưng lại không khiến người ta cảm thấy xa cách.



Người tuổi này cũng thường xác định rõ mục tiêu của mình và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc trong phận sự. Họ cho rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, việc của ai thì người ấy nên làm, không nên phụ thuộc hoặc tìm cách thoái thác cho người khác.



Tuy nhiên, con giáp độc lập này không phải là người ích kỷ chỉ biết có mình, sau khi hoàn thành công việc trong phận sự của mình, họ lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhờ tính cách này của họ mà mọi người thường cảm thấy rất dễ hợp tác hoặc sống chung với người tuổi T tin

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