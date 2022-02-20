Top 3 con giáp sau sẽ 'đạp trúng hố vàng', tài lộc tăng vọt, may mắn 'bủa vây' nhất tháng 3/2022

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 19:19

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "đạp trúng hố vàng", tài lộc tăng vọt, may mắn "bủa vây khi bước sang tháng 3/2022.

Tuổi Sửu

Trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bạn tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Đặc biệt, những người này nếu làm kinh doanh còn liên tục đạt được thành công, thu về nhiều lời lãi. 

Vận trình tình duyên có nhiều tiến triển và ngày càng mặn nồng hơn. Bạn có thể trở thành "tiêu điểm nóng", thu hút sự chú ý và thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó keo sơn hơn.

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Người tuổi Sửu nếu làm kinh doanh còn liên tục đạt được thành công, thu về nhiều lời lãi - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ rất suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Những khó khăn từ tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, bạn có khả năng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới. Do đó, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, có tin vui về việc phát tài. 

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. 

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Công việc của người tuổi Ngọ sẽ rất suôn sẻ thuận lợi khi sang tháng 3/2022 - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người thuộc con giáp này được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà. Trong năm nay, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc, nhờ vậy mà tiền đổ về túi ào ào.

Về tình cảm, người độc thân sẽ tìm thấy nhiều hoạt động để làm phong phú thêm cuộc sống của mình nên bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Các cặp đôi sẽ có thời gian chia sẻ và trò chuyện cùng nhau để thấu hiểu hơn.

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Người tuổi Dậu được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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