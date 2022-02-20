Bước sang Quý 4/2022, những con giáp sau như 'gà hóa phượng', của cải dư dả, sớm mua đất cất nhà

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 06:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "gà hóa phượng", của cải dư dả, sớm mua đất cất nhà trong quý 4 năm 2022.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ bước vào đại vận may mắn, mọi việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, cát tường, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ dẫn dắt bạn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, có khả năng đổi vận vào cuối năm nay. 

Có thể nói, sự nghiệp của bạn trong thời gian tới sẽ có những bước khởi sắc ngoạn mục, mọi khó khăn, sai lầm đều được giải quyết triệt để, dọn đường cho bạn chạm tay vào thành công.

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Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ có những bước khởi sắc ngoạn mục - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bạn sẽ còn gặp được hỷ sự trong công việc, có khả năng thăng chức tăng lương. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì trong năm nay cũng tìm được cơ hội làm giàu, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà, mua được xe, được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến bạn nhiều hơn. Tình cảm của hai bạn lớn dần theo năm tháng. Bạn đã xác định được đây là người mình muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời nên sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của bản thân.

 

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Người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn được trời ban nhiều phúc đức nhất, có những người không quá giàu có nhưng họ lại luôn không bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Bên cạnh họ luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến.

Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của bạn. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn đủ để sống sung túc trong tương lai.

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Người tuổi Ngọ luôn được trời ban nhiều phúc đức nhất - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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