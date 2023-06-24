TOP 3 con giáp ôm trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (26/6 - 28/6), tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, cát khí cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 12:16

Thời gian 3 ngày đầu tuần là lúc 3 con giáp may mắn này có cơ hội làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng.

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp tuổi Dần được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc trong thời gian 3 ngày đầu tuần7. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

TOP 3 con giáp ôm trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (26/6 - 28/6), tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, cát khí cực thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong thời gian 3 ngày đầu tuần. Những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh nhận về được sự coi trọng của những người xung quanh.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu. Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

TOP 3 con giáp ôm trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (26/6 - 28/6), tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, cát khí cực thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay” trong thời gian 3 ngày đầu tuần. Bạn được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn.

Công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

TOP 3 con giáp ôm trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (26/6 - 28/6), tiền đổ về gấp mười, lộc lá bủa vây, cát khí cực thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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