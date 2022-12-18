Top 3 con giáp nhận lộc huy hoàng, từ 19/12 đến 24/12 bước sang trang mới, rũ sạch nghèo khó hóa thành đại gia, nhà xe có đủ chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Từ 19/12 đến 24/12, Tuổi Sửu sẽ có may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình.

Ngày này cũng rất thích hợp để Sửu tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bạn nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Về tình cảm, có Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bạn, chỉ cần bạn luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì bạn sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Tuổi Mão

Từ 19/12 đến 24/12, người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tử vi từ 19/12 đến 24/12 cho biết, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

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