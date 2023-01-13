Top 3 con giáp nam thương vợ thứ 2 khó ai số 1, xứng danh 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử', yêu chiều hết nấc, cung phụng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 17:15

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn tìm được một người đàn ông cưng chiều mình nhất mực. 3 con giáp nam sau đây có lẽ chính là những hình mẫu lý tưởng ấy khi họ là những người thường có xu hướng yêu chiều vợ mình hết lòng.

Tuổi Sửu

Sửu là chàng giáp khá khô khan, không hề lãng mạn với một nửa của mình nhưng sau vẻ lạnh lùng ấy là trái tim ấm áp khôn cùng. Dù chẳng nói lời đường mật nhưng Sửu không bao giờ làm điều gì có lỗi với người phụ nữ của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Top 3 con giáp nam thương vợ thứ 2 khó ai số 1, xứng danh 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử', yêu chiều hết nấc, cung phụng đủ đường - Ảnh 1

Khi yêu tình cảm, nồng nàn bao nhiêu, sau khi kết hôn, Sửu lại càng quan tâm, chăm sóc vợ bấy nhiêu. Chàng Sửu hiểu rằng, phụ nữ lấy chồng khổ trăm bề, là đàn ông nếu san sẻ được phần nào thì nên cố gắng hết mình. Dùng tình yêu, sự dịu dàng để đối đãi với bạn đời là điều Sửu luôn thực hiện. Sống với đàn ông tuổi này, chị em sẽ cả đời hạnh phúc, chẳng bao giờ phải lo giữ chồng.

Dù sợ vợ nhưng chàng giáp này không hề thấy xấu hổ vì điều này. Ngược lại rất tôn trọng gia đình, luôn nghe lời vợ. Tìm cách hài hòa, êm ấm nhất để giải quyết mâu thuẫn mà không bao giờ to tiếng hay quát mắng bạn đời của mình.

Tuổi Thìn

Ai cũng dễ dàng nhận thấy người đàn ông tuổi Thìn là những người rất nam tính, nhiều quan điểm của họ còn có phần độc đoán giống như một người gia trưởng. Nhưng khi có vợ thì họ hoàn toàn thay đổi, luôn luôn nghe theo lời vợ, thậm chí chỉ cần vợ nói thì người tuổi Thìn sẽ nghe theo.

Top 3 con giáp nam thương vợ thứ 2 khó ai số 1, xứng danh 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử', yêu chiều hết nấc, cung phụng đủ đường - Ảnh 2

Miễn là vợ cảm thấy hạnh phúc thì việc chiều chuộng vợ không cần nguyên tắc chính là cách người tuổi Thìn làm. Họ luôn tự nhủ nếu vợ hài lòng, vợ hạnh phúc thì gia đình cũng hạnh phúc.

Tuổi Dần

Những người sinh năm Dần thường mạnh mẽ, kiên định và có ý chí trong cuộc sống. Người ngoài đánh giá đàn ông tuổi Dần lạnh lùng nhưng thực tế, họ lại sống tình cảm, đam mê và đầy nhiệt huyết. Một khi xác định được mục tiêu, người tuổi Dần sẽ như những mãnh hổ săn mồi, theo đuổi đến cùng, bất chấp gian nan. Nhờ ý chí kiên định như vậy mà người tuổi Dần thường thành công trong sự nghiệp, có một cuộc sống viên mãn.

Top 3 con giáp nam thương vợ thứ 2 khó ai số 1, xứng danh 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử', yêu chiều hết nấc, cung phụng đủ đường - Ảnh 3

Trong cuộc sống lứa đôi, đàn ông tuổi Dần luôn yêu thương gia đình. Ở ngoài xã hội họ tung hoành dọc ngang nhưng về đến nhà, những chú hổ này rất yêu thương vợ con. Đôi lúc, cách yêu của họ hơi độc đoán nhưng nếu chị em phụ nữ hiểu cho họ thì gia đình lúc nào cũng ấm êm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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