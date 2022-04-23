Top 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tiền bạc ùn ùn tới, tha hồ ăn tiêu xả láng

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 08:00

Chẳng những sự nghiệp của 3 con giáp may mắn này đang trên đà thăng tiến mà tài vận cũng rộng mở thênh thang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, từ ngày 23/4 - 30/4, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả luôn đó chứ. Đặc biệt là tài lộc bất ngờ sẽ đến nhiều với con giáp này đó.

Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải cơ mà. Đây là điều mà đâu phải ai cũng có thể có được. Chẳng những thế, sự nghiệp của con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến.

Top 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tiền bạc ùn ùn tới, tha hồ ăn tiêu xả láng - Ảnh 1
Theo tử vi, từ ngày 23/4 - 30/4, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tuổi Mão có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh, thoát khỏi những nỗi buồn lo quẩn quanh trước đó. Đại vận đã tới, tuổi Mão được quý nhân che chở, Thần Tài giúp sức nên có nhiều cơ hội để phát tài.

Nhưng bản mệnh nhớ là đừng có kén chọn, cân đo đong đếm quá nhiều mà cuối cùng bao nhiêu cơ hội đều vụt qua hết nhé. Thời cơ đến thì bản mệnh hãy nắm bắt ngay, có thể sau 1 đêm thức dậy trở thành tỷ phú, đếm tiền mỏi tay.

Top 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tiền bạc ùn ùn tới, tha hồ ăn tiêu xả láng - Ảnh 2
Thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tuổi Mão có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi học, trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4 chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc sống của người tuổi Tý sẽ có những bước phát triển vượt bậc gặt hái được nhiều thành công hơn ngoài mong đợi.

Trong thời gian này, tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Top 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4, tiền bạc ùn ùn tới, tha hồ ăn tiêu xả láng - Ảnh 3
 Trong thời gian từ ngày 23/4 - 30/4 chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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