Top 3 con giáp là "Thần giữ của", tiền tài chất cao như núi, càng ngày càng giàu

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ có đặc điểm nổi trội là khôn khéo, nhanh nhẹn, có đầu óc tính toán và nhạy bén với tiền bạc.

Còn trong kinh doanh, người bản mệnh này rất biết tận dụng thời cơ để kiếm tiền nhưng lại rất thận trọng khi đầu tư. Do đó, dù làm gì thì họ thường sớm thành công trong sự nghiệp.

Nếu làm công việc văn phòng, là người thông minh nên họ dễ dàng giải quyết các vấn đề. Hơn nữa họ còn rất khéo léo biết tận dụng các mối quan hệ để làm giàu cho bản thân.

Tuổi Tỵ khôn khéo, nhanh nhẹn, có đầu óc tính toán và nhạy bén với tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi phương Đông, tuổi Dậu vốn là con giáp được Thần Tài ưu ái nhiều nên cho dù bản thân không giỏi chuyện kiếm tiền hay giữ tiền thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công ăn việc làm ổn định. Lý do để những chú Gà trở thành con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công.

Dù là sinh con trai hay con gái thì tuổi Dậu cũng dễ dàng trở thành bạn bè của con. Bản mệnh là người khá hướng ngoại, thích sự hiện đại và hay cập nhật các xu hướng theo thời đại nên rút ngắn được khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho con, không chỉ dạy dỗ mà còn hướng dẫn, dìu dắt cho con đi đúng đường đúng hướng, phát triển năng lực phù hợp với tư chất của mình.

Người ta vẫn nói “Con cái là của để dành”, nuôi dạy con tốt như thế nên đa phần con cái của những chú Gà đều là người thành đạt, lại thêm quan hệ thân thiết với cha mẹ nên những năm tháng tuổi già con giáp này hoàn toàn có thể an tâm dưỡng già, mọi thứ đã có con cái lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc.

Tuổi Dậu biết kiếm tiền và nuôi dạy con cái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cũng thuộc trường phái hành động nhưng người tuổi Tuất không thiên về tốc độ mà là lâu bền. Họ rất nhẫn nại, trung thành và chung thủy khiến nhiều người yêu thích, quý mến và sẵn sàng làm bạn. Chính vì nhân duyên tốt nên rất ít người tuổi Tuất bước sang tuổi 40 mà không giàu có phú quý.

Trí tuệ và năng lực quan sát của họ khiến những người này trở nên tự tin trong mỗi việc họ làm, kiếm được tiền và giữ được tiền, càng ngày càng giàu có.

Tuổi Tuất kiếm tiền nhờ trí tuệ và năng lực quan sát. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.