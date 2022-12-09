  Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường  vào đúng 13h chiều Thứ 7 ngày 10/12/2022: Tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 15:44

Xem tử vi cho biết, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết chớp lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh chỉ trong tầm tay.

 

Tuổi Thân

Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt.

Theo tử vi, trong thời điểm này những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

  Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường  vào đúng 13h chiều Thứ 7 ngày 10/12/2022: Tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Thân có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Bản thân tuổi Mão cũng có khó khăn nhưng họ ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực trong cuộc sống. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

  Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường  vào đúng 13h chiều Thứ 7 ngày 10/12/2022: Tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán trong thời điểm này cát tinh "Thiên Hỉ" và " Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui và điều may mắn đến với con giáp này. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe.

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này  Mùi được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc của tuổi Mùi càng hanh thông, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

  Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường  vào đúng 13h chiều Thứ 7 ngày 10/12/2022: Tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần Mùi biết đủ, không tham lam quá mức, làm việc đều đặn, siêng năng và năng động thì bạn có thể làm giàu như ý muốn.

Bạn là người biết nhìn xa trông rộng. Sự tự tin và bản lĩnh của con giáp giúp bạn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt nhiều thành công trong công việc.Lúc này, Mùi gặp nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Thậm chí có thể nói đây là khoảng thời gian vàng để bạn thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, không nỗ lực trong công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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Người có phúc thì sự nghiệp cũng theo đó mà tiến triển, thu nhập tăng lên là điều được mong đợi nhất. Các con giáp sau đây bước vào khoản thời gian này có tài lộc đặc biệt hanh thông, thăng tiến khá nhanh.

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