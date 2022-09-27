Đây là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ cầu tài, kinh doanh buôn bán, lợi nhuận về túi gia tăng không ngừng. Sao Thái Tuế mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, tuổi Tý đều vui vẻ đón nhận.

Con giáp Tý có nhiều bạn bè, rất được chú ý, thích theo đuổi lý tưởng, hiện thực hóa mong muốn của bản thân, tính cách mạnh mẽ độc lập, đầy tài năng, luôn giữ được thái độ lạc quan và đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Ngày 26/9, người cầm tinh con Chuột sẽ có nhiều cơ hội, vận may phản công, làm giàu không ngừng, nhất định sẽ phát triển kinh doanh gia đình, giàu sang phú quý từng bước.

Người tuổi Sửu đi đến đâu cũng được chào đón, luôn có tinh thần cao, không thủ đoạn với người khác, hưởng phú quý từ lúc sinh ra đến lúc về già, tính tình hướng ngoại, ham hoạt động xã hội. Ngày 27/9, con giáp Sửu có quý nhân phù trợ, tin vui lan xa vạn dặm, thu nhập tăng vọt, đồng thời làm ăn buôn bán gặt hái được nhiều thành công,

Người tuổi Tý sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài vận, công việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và sớm đạt được kết quả như ý muốn. Được quý nhân tương trợ, con giáp may mắn tìm ra hướng đi mới trong công việc, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài lộc của Sửu từ đây cũng trở nên hưng thịnh, số dư tài khoản tăng lên không ngừng.

Con giáp giàu sang này sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu. Nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài vận, công việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió và sớm đạt được kết quả như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù cuộc sống có khó khăn thế nào nhưng bên cạnh họ vẫn luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, tuổi Mùi có nhiều giai đoạn bình yên hạnh phúc, chẳng may có gian truân thử thách cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Cụ thể, ngày 27/9, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận đỏ đang vây quanh mình. Những khó khăn trước đây đều được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó thời gian tới tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặp được nhiều may mắn.

Các con giáp Mùi “đỉnh” phúc lộc dồi dào, vận thế hanh thông, bước vào con đường tích lũy của cải nhanh chóng, cuộc sống sung túc, tay trái nắm chắc dương khí còn tay thuận thì làm cho của cải tăng lên, tiền tài vào nhà suôn sẻ, bước vào con đường phát đạt về vàng bạc.

Tuổi Mùi được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý. Người tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian sắp tới tương đối khởi sắc, với nhiều may mắn trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Họ có nhiều khả năng được tăng lương hoặc thăng chức vào cuối tháng. Nhờ Thần Tài chiếu cố, Mùi dễ gặp được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, giúp công việc thêm trôi chảy.

Người tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian sắp tới tương đối khởi sắc, với nhiều may mắn trong cả sự nghiệp lẫn tài lộc, Mùi có nhiều khả năng được tăng lương hoặc thăng chức vào cuối tháng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.